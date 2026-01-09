La tractorada se moviliza a los edificios de la Xunta de Ourense

Los tractores continúan ocupando por duodécimo día consecutivo las calles del centro de la ciudad, especialmente en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, por la protesta contra el acuerdo con Mercosur y la Política Agraria Común de la Unión Europea, entre otras cuestiones.

A pesar de que los vehículos continúan aparcados, la movilización de manifestantes en la jornada de ayer ya fue mucho menor -aunque todavía hubo un grupo en San Lázaro- tras las promesas acordadas en la reunión del miércoles por parte del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al sector agrícola y ganadero.

Ahora que los protagonistas de la protesta ya han conseguido ser escuchados por la representación del Gobierno de España, se trasladaron también a las puertas de la delegación de la Xunta de Galicia, con la movilización de tres tractores, y a la jefatura territorial de la Consellería de Medio Rural, en la calle Florentino López Cuevillas para seguir metiendo presión de cara a mantener una reunión conjunta y a varias bandas entre las consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica y la Subdelegación del Gobierno.

“Canto antes se reúnan con nós, antes podemos sentarnos para chegar a un acordo e poder falar ben as cousas, que deixe de andar o balón dun campo para outro e marcharnos todos”, señaló Miguel Gómez, representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia, que defendió esta nueva movilización, ya que “se boten as culpas uns aos outros non nos conforma, a día de hoxe a Xunta está ao tanto de sobra, acércanse, fálannos, veñen a vernos e dinnos que están con nos pero non hai solucións”.

Paralelamente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ya materializó uno de sus puntos del acuerdo con los agricultores y ganaderos, al enviar una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reforzar el trabajo conjunto.

En ella le pidió un refuerzo de los sistemas de inspección y control autonómicos para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, necesaria para el equilibrio de precios y le expresó la necesidad de aumentar y reforzar el número de veterinarios de la Consellería, para una mejora de los controles sanitarios.

Además, Blanco le propuso al presidente realizar una reunión conjunta para alcanzar soluciones de forma coordinada a las súplicas del sector agroganadero.

Movilización en A Coruña

El Sindicato Labrego Galego convocó una manifestación para el lunes día 12, a las 12,00 horas, coincidiendo con la firma del acuerdo con Mercosur, frente a la Delegación del Gobierno, en A Coruña.

Moción del BNG en apoyo al sector agroganadero

El BNG llevará al próximo pleno de la Diputación una moción de apoyo al sector de la agricultura y la ganadería, tras cerca de dos semanas de tractorada, que continúa con movilizaciones desde toda la provincia hacia la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el portavoz nacionalista, Bernardo Varela y busca reforzar desde el ámbito provincial las reivindicaciones de un sector clave para la economía y la cohesión social ourensana.

Varela advirtió de que el acuerdo con Mercosur tendrá “graves repercusións” para el campo gallego por la entrada en el territorio de “un volume de carne semellante á produción anual de Galiza, sen cumprir os requisitos que se lle esixen á gandería galega”, sin cumplir los mismos estándares sanitarios y laborales que se exigen en Europa. A su juicio, esta situación genera una competencia desleal que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

Rueda de prensa del BNG en la jornada de ayer para presentar la moción que van a llevar al próximo pleno de la Diputación | Xesús Fariñas

La moción también rechaza el recorte de más del 22% propuesto por la Comisión Europea para la PAC a partir de 2028, una medida que el BNG considera inasumible para Galicia. “Se a PAC xa foi negativa nos últimos anos para o noso país, imaxinemos o que significará un recorte brutal deste calibre”, manifestó Varela.

Además, reclama actuaciones urgentes en materia de sanidad animal, con especial atención a la Dermatose Nodular Contagiosa, así como una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y una reducción de la carga burocrática.

