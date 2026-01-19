Los esquiadores regresaron a Manzaneda con la nevada

La última nevada favoreció la reapertura de dos pistas de la estación de montaña de Manzaneda, favoreciendo unas horas de disfrute a los amantes del esquí durante la jornada dominical. Las condiciones meteorológicas no fueron el único factor que permitió la práctica de los deportes de nieve, pues también jugó un papel importante la puesta en marcha del sistema de innivación artificial, unos equipos que trabajaron durante las dos noches anteriores.

Si ya el sábado un buen número de familias se desplazaba hasta el complejo invernal gallego para disfrutar de la nieve, ayer se sumaron los esquiadores que acudieron al reclamo de la apertura de las pistas Xeixo y Fontefría, que ofrecieron una superficie apta para practicar el esquí de 1,2 kilómetros. Un cielo en el que fueron desapareciendo las nubes también influyó en la llegada de deportistas a Manzaneda.

Imagen que ofrecían las pistas.

Nieve húmeda

La capa blanca, con las características propia de la nieve húmeda, adquirió unos espesores que variaron desde los 5 centímetros que alcanzó en torno a la cota de 1.500 metros y los 15 que ofrecía a los 1.500, según el último parte.

Los visitantes también tuvieron a su disposición todos los servicios de hostelería y las instalaciones con las que cuenta este resort de montaña gallego.

Las previsiones meteorológicas de las próximas horas apuntan a nuevas nevadas. Según el portal “snow-forecast.com”, la nieve podría volver a hacer acto de presencia en la estación de montaña ya el lunes, que sería más intensa el viernes próximo, aunque también apunta que el miércoles podría alternarse con la lluvia.

En todo caso, desde la estación de montaña apuntan que sus planes pasan por continuar poniendo en funcionamiento los sistemas de innivación artificial durante la noche del domingo al lunes, siempre que las condiciones de humedad y temperatura lo permitan.