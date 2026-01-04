La Estación de Montaña de Manzaneda cierra las pistas de esquí hasta nuevo aviso

La Estación de Montaña de Manzaneda ya no abrió sus puertas para la práctica del esquí este domingo debido a las lluvias y a la subida de temperaturas. De hecho, el sábado tan solo se había podido abrir una pista a los deportes de invierno, con dos remontes y un total de 0,30 kilómetros esquiables.

Por este motivo, sus responsables anunciaron que no será posible abrir pistas de esquí hasta nuevo aviso, confiando en que los frentes de esta semana traigan nieve y permitan de nuevo la reapertura para la práctica deportiva. En todo caso, recuerdan que la estación permanecerá abierta para su uso turístico tanto fines de semana como festivos, con todo el resto de servicios en funcionamiento.