Viento y lluvia frenaron el esquí en Manzaneda

La Estación de Montaña de Manzaneda vivió una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica este viernes 2 de enero, tras iniciar el día con parte de pistas abiertas y verse obligada a cerrar pocas horas después por motivos de seguridad.

Aunque inicialmente se había anunciado de forma provisional la apertura de varias pistas, a primera hora de la mañana la Estación confirmó que sólo podrían abrirse tres: Seixo, Antenas y Fontefría. Según la información facilitada, las lluvias registradas en las horas previas provocaron el deterioro del manto nevado, reduciendo las condiciones óptimas para la práctica del esquí.

Dos horas más tarde, alrededor de las 11,00 horas, desde la Estación se comunicaba el cierre temporal de las instalaciones debido al viento. Desde la propia Estación de montaña se explicó que las condiciones no permitían operar con normalidad y que la decisión se adoptó priorizando la seguridad de usuarios y personal, señalando que se iría actualizando la información en función de la evolución meteorológica.

Pese al cierre puntual, la Estación ha logrado mantener su actividad de forma continuada desde el inicio de la temporada, que comenzó el pasado 23 de diciembre, gracias a las bajas temperaturas registradas durante buena parte de las últimas semanas, pudiendo innivar en sus pistas. Las previsiones apuntan a una nueva bajada de temperaturas.