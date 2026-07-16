La gaita vuelve a conquistar Manzaneda

La música tradicional vuelve a llenar de sonido y ambiente festivo la montaña ourensana. Manzaneda acoge los próximos 25 y 26 de julio una nueva edición del Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas, que alcanza ya su decimoséptima edición, consolidado como una de las principales citas del verano para los amantes del folclore. Durante dos jornadas, el municipio reúne a cientos de músicos llegados de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid, Mallorca y Portugal, que comparten escenario en un evento que combina competición y tradición.

La principal novedad de esta edición es la incorporación, por primera vez, de bandas de gaitas procedentes de Baleares, que acercan a Manzaneda las conocidas como cornamusas mediterráneas. Con esta participación, el certamen refuerza su carácter internacional.

El evento es presentado en el Pazo Provincial por el diputado de representación institucional de la Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, acompañado por el alcalde de Manzaneda, Pedro Yáñez; el jefe del área de turismo de la Xunta en Ourense, Cecilio Santalices; y el director de la Escuela Provincial de Gaitas, Xosé Lois Foxo. Durante el acto, Fernández destaca que el certamen es “un referente del folclore en la Península” y un importante complemento a la labor que desarrolla la Escuela Provincial de Gaitas.

Por su parte, Foxo recuerda la estrecha vinculación de Manzaneda con los antiguos cantares de seitura, señalando que esta cita contribuye a recuperar y dignificar ese patrimonio popular y el papel de las cantareiras. Además, destaca que la presencia de las cornamusas baleares convierte esta edición en “el certamen de gaitas más internacional que se celebra en Ourense y en Galicia”. Desde la Xunta, Cecilio Santalices pone en valor el carácter histórico, etnográfico y cultural del encuentro y su capacidad para dinamizar la comarca durante el verano.

La programación comienza el sábado 25 de julio, a las 19.30 horas, con el IX Serán da Seitura, en la plaza de la Igualdad, donde se pone en valor el patrimonio oral y etnográfico a través de distintas actuaciones. El acto incluye una ofrenda floral en memoria de Ludivina Pérez y un homenaje póstumo a Aquilino Pérez, de Vidueira. Esa misma noche, a las 23.00 horas, la estación de montaña de Manzaneda acoge la tradicional Noite Celta.

El domingo 26 de julio se celebra la gran final del XVII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas en el Campo de Competiciones de Cabeza de Manzaneda, edición dedicada a la memoria de Gabino García, alcalde del municipio entre 1974 y 1995.