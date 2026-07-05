EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

O Novo Gaiteiro ofrece los sabores de siempre en un punto de encuentro con nueva gerencia

VIDA

Especialidades como el morro, la oreja o los callos destacan en la carta de O Novo Gaiteiro que busca ser referente del tapeo en Xinzo de Limia

Entrada de O Novo Gaiteiro.
Entrada de O Novo Gaiteiro. | La Región

La oferta gastronómica de Xinzo cuenta con un nuevo referente de tapeo. O Novo Gaiteiro ha iniciado hace apenas dos meses una nueva etapa bajo una gestión renovada, enfocada en consolidar este espacio como un punto de encuentro con cocina tradicional. Su carta es un homenaje a la gastronomía más auténtica, destacando especialidades como el morro, la oreja, los callos, las mollejas y una exquisita lengua guisada que ya se perfila como uno de los platos más solicitados por los clientes. Además de su variada selección de tapas, ofrecen una carta completa que incluye hamburguesas y platos combinados.

  • Dirección: Rúa Otero Pedrayo, 7, Xinzo de Limia
  • Horario: Lunes a viernes: de 08:00 a 23:00. Sábados, domingos y festivos: De 08:30 a cierre. Martes cerrado

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