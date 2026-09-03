Galería | Gallinas, pavos reales y cabras enanas: los peculiares compañeros de la granja escuela de Manzaneda

Manzaneda estrena una granja escuela con gallinas, pavos, pavos reales y cabras enanas, una nueva propuesta de ocio y educación ambiental para familias, colegios y grupos que amplía la oferta de la estación más allá de la nieve

La montaña ourensana suma nuevos habitantes. Xesta, Arando, Festuca, Petunia, Epi, Blas, Maruxa y Lucas son algunos de los animales que ya forman parte de la nueva granja escuela de Manzaneda.

Gallinas, pavos, pavos reales y cabras enanas conviven en este nuevo espacio pensado para que familias, niños y grupos puedan conocer de cerca la vida animal y rural.

La granja nace como una nueva propuesta de ocio y educación ambiental que amplía la oferta de Manzaneda más allá de la nieve.

Y la familia todavía crecerá: un burro y otro más adelante se incorporarán próximamente a estos nuevos vecinos de la estación.