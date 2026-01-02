Manzaneda estrena año con varias pistas abiertas

La Estación de Montaña de Manzaneda dio la bienvenida al año 2026 con sus pistas abiertas y actividad en funcionamiento, consolidando así un arranque de temporada positivo iniciado el pasado 23 de diciembre. Las condiciones meteorológicas y las bajas temperaturas registradas en los últimos días permitieron mantener la nieve y continuar con la práctica del esquí sin interrupciones.

El jueves 1 de enero, la Estación abrió todos sus servicios a partir de las 11,00 horas, ofreciendo a los usuarios más de 6 kilómetros esquiables, repartidos en 10 pistas abiertas y con 4 remontes en funcionamiento. La calidad de la nieve era dura, con espesores que oscilaron entre los 5 y los 15 centímetros, según la información facilitada por la propia Estación.

La jornada comenzó con cielos nublados y algunos claros y, tal y como se preveía, la lluvia hizo acto de presencia a lo largo del día. A pesar de ello, Manzaneda mantuvo la actividad y recibió el nuevo año con un ambiente festivo en las pistas, despidiendo 2025 y estrenando 2026 con nieve y una notable afluencia de visitantes.

La buena evolución de la temporada se reflejó también en la alta ocupación registrada en la zona, que convirtió a la Estación en uno de los principales reclamos turísticos del inicio del año, con un lleno total.