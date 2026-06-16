Actividades de verano +Deporte: Yoga

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Arrancas las actividades +Deporte La Región del verano. Con motivo del Día Internacional del Yoga se celebra una sesión nocturna en el campo de fútbol de Barbadás

19 jun

Detalles del evento

Campo de fútbol de Os Carris, Barbadás
19 jun
23:00 horas
Presencial
Yo yoga
Actividades de verano +Deporte: Yoga | La Región

El viernes 19 de junio en el campo de fútbol de Barbadás tendrá lugar una sesión nocturna de yoga con motivo del Día Internacional del Yoga. La actividad estará abierta a todas las edades y los participantes obtendrán un obsequio, una camiseta. La inscripción termina a las 12:00 horas del día diecinueve de junio.

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