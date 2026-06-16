Actividades de verano +Deporte: Yoga

El viernes 19 de junio en el campo de fútbol de Barbadás tendrá lugar una sesión nocturna de yoga con motivo del Día Internacional del Yoga. La actividad estará abierta a todas las edades y los participantes obtendrán un obsequio, una camiseta. La inscripción termina a las 12:00 horas del día diecinueve de junio.