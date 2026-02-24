El Júnior campeón y Ourensticks séptimo en el Campeonato de España Juvenil Femenino de hockey sala

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL

El conjunto catalán dominó la final a sus vecinas del Atlètic Terrassa por 7-3, mientras que el Club de Campo finalizó tercero

Encuentro entre el Ourensticks y el Egara disputado en el anexo. | Óscar Pinal

El Campeonato de España Juvenil de hockey sala tuvo lugar en el anexo de Os Remedios, donde se dieron cita los mejores equipos femeninos de la categoría y entre ellos estuvo el Ourensticks.

El conjunto anfitrión terminó en la séptima posición después de imponerse al Pechina por un ajustado 5-4, éxito al que añade el reconocimiento individual a Carlota Vázquez, proclamada mejor portera del torneo. En la final, el Júnior FC se proclamó campeón en Ourense tras superar con autoridad al Atlétic Terrassa HC por 7-3.

En la lucha por el tercer puesto, el Club de Campo se colgó la medalla de bronce tras vencer a la Sanse Complutense A por 3-2. El Club Egara finalizó en quinta posición tras superar al RS Tenis (3-1), mientras que el Pechina ocupó la octava plaza tras caer ante el Ourensticks.

