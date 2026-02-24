El Júnior campeón y Ourensticks séptimo en el Campeonato de España Juvenil Femenino de hockey sala

El Campeonato de España Juvenil de hockey sala tuvo lugar en el anexo de Os Remedios, donde se dieron cita los mejores equipos femeninos de la categoría y entre ellos estuvo el Ourensticks.

El conjunto anfitrión terminó en la séptima posición después de imponerse al Pechina por un ajustado 5-4, éxito al que añade el reconocimiento individual a Carlota Vázquez, proclamada mejor portera del torneo. En la final, el Júnior FC se proclamó campeón en Ourense tras superar con autoridad al Atlétic Terrassa HC por 7-3.

En la lucha por el tercer puesto, el Club de Campo se colgó la medalla de bronce tras vencer a la Sanse Complutense A por 3-2. El Club Egara finalizó en quinta posición tras superar al RS Tenis (3-1), mientras que el Pechina ocupó la octava plaza tras caer ante el Ourensticks.