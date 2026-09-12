El Asesou ya está en su hábitat, en los Stage La Región

La avanzadilla de la expedición del Club Asesou en los los Stages La Región, ya en la estación de Manzaneda.

Los Stage La Región 2026 en la estación de Manzaneda entran en su recta final. Este viernes comenzó la concentración el Club Asesou, penúltima entidad deportiva provincial que invitada por La Región disfrutará de una concentración de tres días en unas instalaciones y un entorno sobresalientes.

El Club Asesou ya está en su hábitat. Varios de los componentes de su sección de atletismo de carreras por montaña son los que se han desplazado para vivir un stage que arrancó ayer con un taller de planificación y con un paseo nocturno. Para ir abriendo el apetito deportivo no estuvo nada mal.

¿Entrenamiento en escalera o llegada al alojamiento? | José Paz

A la cabeza de la expedición del Club Asesou está David Iglesias, vocal de la sección de carreras por montaña y entrenador de la escuela del club, quien reconoce que aprovecharán al máximo esta concentración. “Es cierto que nosotros estamos entrando en el final de temporada y que un stage así nos vendría mejor a comienzo de curso, pero nos servirá para afrontar con garantías el tramo final de las competiciones que nos quedan, ya que son importantes. Es una forma de juntarnos y además de aprovechar la naturaleza y entrenar, realizaremos talleres teóricos que nos vendrán muy bien”, destaca.

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Defender el primer puesto, tanto en la categoría individual femenina como en la clasificación por equipos en la Copa Gallega de carreras por montaña es el principal objetivo a estas alturas de curso. “Antía Goberna es la actual líder de la clasificación femenina y a nivel de equipos también somos primeros. Los objetivos que nos marcamos ahora son los de conquistar los dos títulos”, añade David Iglesias.

Ya en tarea, desarrollando un taller de planificación con el análisis del mapa en la pantalla. | José Paz

La quinta prueba de la Copa llega en apenas unos días, ya que el 20 se disputa en Boiro el X Trail dos Indios Castelo de Vitres. La otra gran cita en el calendario de carreras por montaña será en octubre, el día 18, la Carreira Canón do Sil, la decana de las pruebas de montaña. Y a mayores, dos pruebas de la Federación Gallega de Atletismo, ya que alguno de los deportistas del Asesou practica las dos modalidades. Una puesta a punto perfecta.

A finales de mes, turno del Escualos

Cuando este domingo termine su estancia en los Stage La Región 2026 el Club Asesou ya solo quedará uno en acudir a Manzaneda. Será el Club Natación Escualos, que “aterrizará” en las instalaciones de la estación de montaña el viernes 25 de septiembre. Ellos cerrarán la temporada del regreso del programa de concentraciones con las que La Región obsequia a los equipos, clubes y deportistas ourensanos. Después ya solo tocará pensar en los éxitos.