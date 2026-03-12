El Athlos continúa cuarto en la Liga Nacional de Clubes de bádminton

La Liga Nacional de Clubes de bádminton en su Primera División Oro vivió la segunda sede de la temporada, que se desarrolló en A Coruña. El equipo ourensano firmó una victoria y dos derrotas para continuar en la cuarta plaza de la clasificación, ahora con tres victorias y otras tantas derrotas.

El primer enfrentamiento de la jornada midió al Athlos con el CER Vigo y se resolvió con una ajustada victoria olívica por 3-4. El segundo partido enfrentó a los ourensanos con el anfitrión Club del Mar, al que superaron por 4-3. Y para cerrar la sede, derrota frente al CB Arjonilla por 2-5.

El Club Athlos acumula 9 puntos, liderando un grupo de cinco equipos que marchan con ese mismo guarismo, aunque con peor balance de sets. Por delante están situados el intratable CDB Huelva, que acumula pleno de victorias, seis, para sumar 18 puntos con 28 sets a favor y 14 en contra. Segundo marcha el Arjonilla con 15 puntos y tercero es el Paracuellos, también con 15 puntos.

El Athlos es el mejor gallego. Después marchan el San Amaro (9), As Neves (6) y CER Vigo (6).

A nivel individual, el equipo ourensano tiene a tres de sus integrantes en el top-10 de la liga. Antonio Iglesias es quinto, Sara Ezquerro séptima y Xoel Álvarez octavo, todos con nueve victorias en 12 partidos.

La siguiente jornada de esta Primera Oro se disputará en Granollers los días 18 y 19 de abril.

Cita internacional

Los deportistas absolutos del Club Athlos también tuvieron presencia en el Portugal International que se disputó en Caldas da Rainha. Antonio Iglesias superó en la ronda calificatoria al anfitrión Tomás Rodrigues, al que venció por un cómodo 9-21/8-21. En dobles masculino, hizo pareja con Gabriel Fernández, cayendo ante la dupla eslovaca formada por Mika Ivancic y Tadej Jelenn por 18-21/9-21. Ana Nóvoa, por su parte, cayó en el cuadro individual con la local Mafalda Avelino por 21-16/21-15 y en dobles mixtos junto a Gabriel Fernández con los británicos Robin Harper y Yulia Tang 9-21/9-21.