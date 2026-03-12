En Portada, Jácome, la inutilidad al mando en Ourense

El pasado 27 de enero, la borrasca Joseph destapó un socavón en Pena Trevinca del tamaño de un misil de crucero. La desgracia hubiera podido atribuirse a la procesión de tormentas si no fuera porque los vecinos ya habían alertado tres meses antes de la posibilidad de tamaño desastre. Entonces remitieron al Concello un informe fotográfico que ya vislumbraba la circunferencia de la grieta. Entendemos que no les hicieron mucho caso.

Si el caso de Pena Trevinca adquirió la forma de castigo divino al abrirse repentinamente un abismo bajo nuestros pies, el de la avenida de Portugal roza la parodia: el pasado lunes, la adjudicataria notificó la suspensión temporal de las obras en un anuncio publicado en La Región en el que argumentaba como causa el impago de las facturas de noviembre, diciembre y enero por parte del Concello. Más de 8.000 vecinos y 70 comercios están afectados. A esto súmenle la calle Alejandro Pedrosa, en O Vinteún, cuya reforma debía estar rematada en octubre y que, al igual que la avenida de Portugal, corre el riesgo de perder los fondos europeos que la sostienen financieramente.

Las preguntas que hoy les formulo son las siguientes: ¿estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde… mientras nuestras calles principales están averiadas con riesgo de quedarse sin financiación?, ¿recuerdan ustedes algún precedente de una constructora que haya publicado un anuncio en un periódico -en este caso en La Región- para notificar que suspende una obra como la avenida de Portugal por impagos del Concello?, ¿cómo de harta tenía que estar la empresa para llegar a este punto?