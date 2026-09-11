O Barco celebra una Milla de nivel top

"La mejor de la última década”. Así de contundente se muestra Tinín González al hablar de la Milla Urbana Festas do Cristo que el domingo alcanzará su trigésimo octava edición por el Malecón de O Barco de Valdeorras.

Es la tercera prueba de la distancia más antigua de España y por ella han pasado nombres de la talla de Reyes Estévez, Jesús España, Mohameh Attaoui o Adrián Ben, entre otros, en categoría masculina así como Maite Zúñiga, Solange Pereira o Eva Arias en la femenina. “Hacía mucho tiempo que no teníamos dos pruebas élite con tantos atletas de nivel”, asegura Tinín González, alma máter de la Milla Urbana de O Barco que organiza en colaboración con la Federación Gallega de Atletismo.

“Estamos hablando de medallistas nacionales y medallistas europeos”, añade Tinín, que empieza a enumerar parte de la excelente nómina de “fichajes” para esta edición. “En mujeres está Alice Finot, nueve veces campeona de Francia de obstáculos, cuarta en los Juegos de París, campeona de Europa en 2024, segunda en el reciente Europeo de Birmingham y en 2022, recordwoman europea… Además, tendremos a las actuales plata y bronce en los 1.500 del Campeonato de España, Rocío Garrido, ganadora el año pasado de la Milla de O Barco y Lorena Martín. Y entre la representación gallega, Irma Veiguela, actual campeona de España sub-18 y Sabela Castelo, otra que en las categoría de base lo ha ganado todo”, destaca Tinín.

La nómina de favoritos en la prueba élite masculina la encabezan Dani Arce, campeón de España de 3.000 obstáculos, cuarto en el Europeo y finalista en los Juegos, así como David de la Fuente, subcampeón de España de 5.000 metros que llega en muy buena forma. Destaca también Pedro Osorio, que el año pasado finalizó tercero en la Milla y bronce en los 800 metros del Campeonato de España. No serán los únicos medallistas nacionales. Así, se estrenará Aleix Vives, campeón nacional sub-23 de 5.000 este año. También figuran Pablo Bocelo y el joven Iker Fernández Codesido, campeón gallego absoluto de 1.500 metros. Serán 12 las atletas en la carrera élite femenina y 13 en la élite masculina, que comenzarán a las 19:50 y las 20:05 horas, respectivamente.

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La base y los populares

La jornada comenzará a las 18:00 horas, con la categoría benjamín, sub-12, sub-14, sub-16, populares y veteranos. A las 19:10, el homenaje a los atletas valdeorreses y los más “peques”, a las 19:30 horas.