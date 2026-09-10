Una conductora se lleva por delante parte del parque de la Avenida del Bierzo, en O Barco

DELANTE DE LOS COLEGIOS

Un accidente de tráfico en O Barco de Valdeorras provoca graves daños en el parque infantil de la Avenida del Bierzo al colisionar un vehículo contra la valla de protección.

El vehículo al lado del parque dañado en O Barco
El vehículo al lado del parque dañado en O Barco

Un accidente de tráfico registrado en O Barco de Valdeorras se ha saldado con importantes daños materiales en el parque infantil ubicado en la Avenida del Bierzo, tras empotrarse un vehículo contra el perímetro del recinto. Esta zona recreativa, situada justo enfrente del Colegio Divina Pastora y de la Escola Infantil Parruliños, cuenta con un tobogán y un balancín de muelle muy frecuentados por los alumnos de ambos centros.

Según los primeros indicios, la conductora del automóvil sufrió un despiste que la llevó a colisionar frontalmente contra la valla delimitadora. A causa del impacto, el vehículo presentó desperfectos en su parte delantera y varias de las tablas de madera que conforman la estructura de protección del parque quedaron desprendidas por el suelo. El accidente se saldó sin heridos y la mujer pudo salir del coche en perfecto estado.

Quejas por ser una zona insegura

Ya a finals de julio, los vecinos de la Avenida del Bierzo de O Barco se mostraban preocupados ante los continuos excesos de velocidad que ocurren en la zona. Pese a las mejoras realizadas en los últimos años, numerosos vehículos continúan circulando por encima del límite permitido, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Los vecinos aseguran que la situación se repite a diario desde hace años, especialmente en los tramos de mayor pendiente, donde algunos turismos y vehículos pesados aprovechan la larga recta que caracteriza esta avenida para acelerar.

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