Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz

El espectáculo nunca falta en este tipo de competiciones de trial, como la celebrada en Paderne de Allariz, con un alto nivel deportivo y de participación.

Los motores rugieron en Paderne de Allariz con un Autonómico de trial que brindó espectáculo en las distintas categorías en liza

Olor a gasolina y revoluciones por las nubes. Así fue el Campeonato Gallego de trial que se celebró en Paderne de Allariz. Una prueba de nivel, que reunió a pilotos de diferentes franjas de edad, ante un público que siguió atento las evoluciones de los participantes, en esa mezcla de técnica, habilidad y velocidad de ejecución.

El cuadro de honor estuvo formado por Xurxo Neo, Miguel Romero y Marcos Romero (TR1), Sergi Bellavista, Lucas Blanco y Mauro Hermelo (TR2), Marco Labayos, Javier Fernández y Jaime González (TR3), Francisco Álvarez, Aitor Sandín y Jairo Cao (TR4), Marc Canedo, Rodrigo Rodrigues y Bruno Montes (TR4 infantil), José Antonio Gómez, Pablo Pereira y Óscar Díaz (TR5) y Mateo Cobas, Kay Estévez y Mateo Lema (TR5 infantil).

Ellos fueron los nombres propios de un Autonómico que llevó la acción a la zona de Outeiro da Torre, en un evento deportivo espectacular organizado por el Moto Club Trial Ourense, con la colaboración de la Xunta, la Federación Galega de Motociclismo y el Concello de Paderne de Allariz.