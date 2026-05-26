Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
MÁS DEPORTE
Los motores rugieron en Paderne de Allariz con un Autonómico de trial que brindó espectáculo en las distintas categorías en liza
Olor a gasolina y revoluciones por las nubes. Así fue el Campeonato Gallego de trial que se celebró en Paderne de Allariz. Una prueba de nivel, que reunió a pilotos de diferentes franjas de edad, ante un público que siguió atento las evoluciones de los participantes, en esa mezcla de técnica, habilidad y velocidad de ejecución.
El cuadro de honor estuvo formado por Xurxo Neo, Miguel Romero y Marcos Romero (TR1), Sergi Bellavista, Lucas Blanco y Mauro Hermelo (TR2), Marco Labayos, Javier Fernández y Jaime González (TR3), Francisco Álvarez, Aitor Sandín y Jairo Cao (TR4), Marc Canedo, Rodrigo Rodrigues y Bruno Montes (TR4 infantil), José Antonio Gómez, Pablo Pereira y Óscar Díaz (TR5) y Mateo Cobas, Kay Estévez y Mateo Lema (TR5 infantil).
Ellos fueron los nombres propios de un Autonómico que llevó la acción a la zona de Outeiro da Torre, en un evento deportivo espectacular organizado por el Moto Club Trial Ourense, con la colaboración de la Xunta, la Federación Galega de Motociclismo y el Concello de Paderne de Allariz.
1/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
2/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
3/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
4/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
5/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
6/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
7/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
8/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
9/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
10/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Martiño Pinal
11/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
12/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
13/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
14/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
15/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
16/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida
17/17
Un Gallego de Trial a las máximas revoluciones en Paderne de Allariz
|
Cedida