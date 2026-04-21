La élite gallega del trial se lució en Vilar de Barrio
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El Moto Club Trial Ourense organizó una nueva edición de un Autonómico que reunió a más de 60 pilotos en siete categorías
La élite del trial autonómico se reunió en Vilar de Barrio. Lo hizo de la mano del Moto Club Trial Ourense, organizador de un Campeonato Gallego que reunió a más de 60 pilotos en siete categorías.
El Oza dos Ríos Motor Club fue el gran dominador en la categoría reina, la TR1. Firmó un triplete con el título muy destacado (17 puntos) de Xurxo Neo, que se situó por delante de los hermanos Miguel Romero, segundo con 68 puntos y Marcos tercero con 86.
Con igual de superioridad se llevó el título su piloto Sergi Bellavista en la categoría TR2, ya que solo penalizó 2 puntos. Segundo se situó Lucas Blanco con 26 y tercero Ángel Froilán Fernández con 36.
Más igualadas estuvieron el resto de categorías. Así, en la TR3, Maikel Gómez, del Moto Bierzo, triunfó con 17 puntos, con Javier Fernández (Escadra) segundo con 24 puntos y tercer puesto para Casimiro García (O Petouco) con 26 puntos.
Mucho nivel en la categoría TR4, que estuvo liderada por Aitor Sandín Sendón, del Club Motomontañismo Arteixo, que solo penalizó 3 puntos. En TR4 Infantil el triunfo fue para Saúl García, del Pobladura.
Doble categoría también en TR5, con éxito para Óscar Díaz mientras que en infantil dominó Mateo Cobas.
Los Podios
Categoría TR1
1º. Xurxo Neo Suárez (Oza dos Ríos Motor Club)
2º. Miguel Romero (Oza dos Ríos Motor Club)
3º. Marcos Romero (Oza dos Ríos Motor Club)
Categoría TR2
1º. Sergi Bellavista (Oza dos Ríos Motor Club)
2º. Lucas Blanco Rivero (Motomontañismo Arteixo)
3º. Ángel Froilán (Moto Club Trialco)
Categoría TR3
1º. Maikel Gómez Sánchez (CD Moto Bierzo)
2º. Javier Fernández (Moto Clube Escadra)
3º. Casimiro García Glez. (Moto Club O Petouco)
Categoría TR4
1º. Aitor Sandín Sendón (Motomontañismo Arteixo)
2º. José Luis López Fdez. (Motomontañismo Arteixo)
3º. Francisco Álvarez (Oza dos Ríos Motor Club)
TR4 infantil
1º. Saúl García Ruiz (CD Pobladura)
2º. Kilian Marques Taimil (Motomontañismo Arteixo)
3º. Rodrigo Rodrigues (Moto Clube Escadra)
Categoría TR5
1º. Óscar Díaz Quiroga (Motomontañismo Arteixo)
2º. José Manuekl Rega (Motomontañismo Arteixo)
3º. Pablo Oereira Trillo (Moto Club O Petouco)
TR5 infantil
1º. Mateo Cobas Ogando (Penedín Trial Team)
2º. Kay Estévez Mesa (Moto Club Papaya)
3º. Marco Sal González (CD Pobladura)
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