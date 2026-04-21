La élite gallega del trial se lució en Vilar de Barrio

La élite del trial autonómico se reunió en Vilar de Barrio. Lo hizo de la mano del Moto Club Trial Ourense, organizador de un Campeonato Gallego que reunió a más de 60 pilotos en siete categorías.

El Oza dos Ríos Motor Club fue el gran dominador en la categoría reina, la TR1. Firmó un triplete con el título muy destacado (17 puntos) de Xurxo Neo, que se situó por delante de los hermanos Miguel Romero, segundo con 68 puntos y Marcos tercero con 86.

Con igual de superioridad se llevó el título su piloto Sergi Bellavista en la categoría TR2, ya que solo penalizó 2 puntos. Segundo se situó Lucas Blanco con 26 y tercero Ángel Froilán Fernández con 36.

Más igualadas estuvieron el resto de categorías. Así, en la TR3, Maikel Gómez, del Moto Bierzo, triunfó con 17 puntos, con Javier Fernández (Escadra) segundo con 24 puntos y tercer puesto para Casimiro García (O Petouco) con 26 puntos.

Mucho nivel en la categoría TR4, que estuvo liderada por Aitor Sandín Sendón, del Club Motomontañismo Arteixo, que solo penalizó 3 puntos. En TR4 Infantil el triunfo fue para Saúl García, del Pobladura.

Doble categoría también en TR5, con éxito para Óscar Díaz mientras que en infantil dominó Mateo Cobas.