El Campus Ourense impuso su ley ante el Universidad de Vigo (37-20)

Trabajado y sudado. Así fue el triunfo del Campus Ourense ante el Kaleido Universidade de Vigo, en un encuentro correspondiente a la fase por el título dentro de la Primera Gallega de rugby en la categoría sénior masculina. Los ourensanos apretaron al final después de minutos de cierta igualdad para imponerse por 37-20 y seguir así en la zona noble de la clasificación, con el play off entre los cuatro mejores asomando por el horizonte.

Fue un duelo de trincheras. También por las condiciones del campo y del tiempo, que añadieron un poco más de épica al juego. Los de David Monreal empezaron bien, golpeando primero y disfrutando de las primeras rentas, pero los vigueses no se fueron del partido y, al comienzo de la segunda mitad, se echaron encima en el marcador.

Fue entonces cuando el Campus subió un punto más su rendimiento y, con dos ensayos de Jason Harvey y dos transformaciones de Moi, sentenció el duelo.

Suman ocho triunfos por dos derrotas los ourensanos, que la próxima jornada pondrán rumbo a Vilagarcía para verse las caras ante el conjunto de Os Ingleses, segundo clasificado por el momento con un triunfo más. Será un buen test para el Campus, que tratará de ofrecer su mejor versión para tumbar a un equipo que también estará en ese play off final que decidirá quién manda en el rugby autonómico en la temporada 2025-2026. El Campus Ourense Rugby vuelve a apuntar muy alto.

David Monreal, entrenador del Campus Ourense

El técnico del Campus Ourense, David Monreal analizó el encuentro que enfrentó a los suyos ante el Universidade de Vigo y destacó que “el tiempo no fue del todo malo, pero sí condicionó el duelo. Un juego muy parado, con bastantes errores y eso generó golpes de castigos y melés, que tal y como estamos nosotros, nos favoreció. Teníamos cuatro bajas importantes, Morty, Abreu, Javi y Maka”. El preparador del cuadro ourensano mira al futuro y apunta que “nuestro objetivo es meternos entre los cuatro primeros, estar en el play off, y luego ver cómo estamos. Si nos respetan las lesiones, estaremos ahí. Ahora jugamos contra Os Ingleses, un equipo que está dominando y aquí en Ourense nos ganaron relativamente fácil. A ver si esta vez nos podemos desquitar”.