La cantera ourensana se reivindica en el Campeonato Gallego de piragüismo

El podio en J2 Prebenjamín Hombre, con la plata de Tomasello y Foo (Ourense) y el oro de Álvarez y Mora (Avión).

Las aguas de O Grove (Pontevedra) acogieron el Campeonato Gallego de piragüismo en las categorías alevín y benjamín, competición en la que la cantera provincial se reivindicó al firmar un doblete en el K2 Prebenjamín Hombre con el oro para el Club Fluvial Avión-Castrelo de Miño y la plata para el Piragüismo Ourense.

Sensacional prestación provincial de las embarcaciones dobles en la categoría prebenjamín masculino. Hasta lo más alto del podio se subió la dupla formada por Martín Álvarez y Simón Mora (Avión-Castrelo), mientras que Marco Tomasello y Mateo Foo lograron la plata.

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El Avión-Castrelo firmó además un noveno puesto con Aitana González e Iria García en Mujer Benjamín A, así como una decimonovena posición con Asier Mora y Nicolás Gómez en la categoría Hombre Alevín A.

El Piragüismo Ourense estuvo a un paso de lograr más medallas que la plata prebenjamín. En Mujer Alevín A, Jara Paz y Nora Lorenzo finalizaron cuartas. Más top-10, con el sexto puesto de Carla Varela y Maia Sophie Carvajal en Mujer Benjamín B, mientras que Ángel González y Anxo Pérez finalizaron novenos en Hombre Benjamín A. La representación del Piragüismo Ourense se completó con la duodécima plaza firmada por la dupla de Nicolás Carvajal y Mathias Eduardo Limares en Hombre Alevín A.

También acudió a este Campeonato Gallego K2-C2 en las categorías alevín y benjamín disputado en Grove el Fluvial Allariz. Lo hizo con tres embarcaciones y todas finalizaron entre las diez primeras de sus categorías. Alazne Sánchez y Margaret Rose terminaron séptimas en Mujer Alevín, mientras que en la categoría Hombre Benjamín, Guillermo Dacruz y Aimar Sánchez ocuparon la octava posición y sus compañeros Mauro Quintas y Zeus Rodríguez ocuparon la décima posición en la cita autonómica.