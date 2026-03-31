SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia

Una Carrera Nocturna que brilló con luz propia

CANTIDAD Y CALIDAD

Ourense celebró una nueva edición de una prueba que arrancó de día, acabó de noche y presentó dos distancias a elegir

Buen ambiente y camaradería antes de que se diera la salida.
Buen ambiente y camaradería antes de que se diera la salida. | Martiño Pinal

Un poco antes del cambio de hora, la Nocturna de Ourense pidió paso un año más. Una prueba estrella de 15 kilómetros y otra de 5 más llevadera formaron el menú de una jornada que empieza de día y se cierra de noche, con un recorrido a orillas del Miño, con salida desde el Puente Romano y llegada en el Centro Comercial Ponte Vella.

En la carrera reina, los 15K, Álvaro Gómez se hizo con el triunfo en el cuadro masculino tras parar el cronómetro en 50:32, con Miguel Alonso y Daniel Rodríguez cerrando el podio. Entre las chicas, victoria para Miriam Sarmiento, escoltada en el podio por Nía Franco y Alicia Mato.

En la prueba corta, el ganador fue Anxo Otero, que superó con solvencia a Alberto Caamaño y a Ezequiel Ucha, segundo y tercero respectivamente, gracias a un registro de 17:13. En la competición femenina, Marta Solla fue la ganadora, con Kenia Machado y Raquel Castro pisando el podio.

Para completar la jornada, se realizó una andaina para aquellos y aquellas que se lo quisieran tomar con un poco más de tranquilidad.

Clasificaciones

5 Kilómetros

Masculina:

1º. Anxo Otero 17:13

2º. Alberto Caamaño 18:57

3º. Ezequiel Ucha 19:51

Femenina

1ª. Marta Solla 22:05

2ª. Kenia Machado 23:23

3ª. Raquel Castro 23:46

15 kilómetros

Masculina

1º. Álvaro Gómez 50:32

2º. Miguel Alonso 50:38

3º. Daniel Rodríguez 51:27

Femenina

1ª. Miriam Sarmiento 01:03:14

2ª. Nía Franco 01:04:32

3ª. Alicia Mato 01:04:35

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