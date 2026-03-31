Una Carrera Nocturna que brilló con luz propia

Un poco antes del cambio de hora, la Nocturna de Ourense pidió paso un año más. Una prueba estrella de 15 kilómetros y otra de 5 más llevadera formaron el menú de una jornada que empieza de día y se cierra de noche, con un recorrido a orillas del Miño, con salida desde el Puente Romano y llegada en el Centro Comercial Ponte Vella.

En la carrera reina, los 15K, Álvaro Gómez se hizo con el triunfo en el cuadro masculino tras parar el cronómetro en 50:32, con Miguel Alonso y Daniel Rodríguez cerrando el podio. Entre las chicas, victoria para Miriam Sarmiento, escoltada en el podio por Nía Franco y Alicia Mato.

En la prueba corta, el ganador fue Anxo Otero, que superó con solvencia a Alberto Caamaño y a Ezequiel Ucha, segundo y tercero respectivamente, gracias a un registro de 17:13. En la competición femenina, Marta Solla fue la ganadora, con Kenia Machado y Raquel Castro pisando el podio.

Para completar la jornada, se realizó una andaina para aquellos y aquellas que se lo quisieran tomar con un poco más de tranquilidad.