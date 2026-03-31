CANTIDAD Y CALIDAD
Una Carrera Nocturna que brilló con luz propia
CANTIDAD Y CALIDAD
Un poco antes del cambio de hora, la Nocturna de Ourense pidió paso un año más. Una prueba estrella de 15 kilómetros y otra de 5 más llevadera formaron el menú de una jornada que empieza de día y se cierra de noche, con un recorrido a orillas del Miño, con salida desde el Puente Romano y llegada en el Centro Comercial Ponte Vella.
En la carrera reina, los 15K, Álvaro Gómez se hizo con el triunfo en el cuadro masculino tras parar el cronómetro en 50:32, con Miguel Alonso y Daniel Rodríguez cerrando el podio. Entre las chicas, victoria para Miriam Sarmiento, escoltada en el podio por Nía Franco y Alicia Mato.
En la prueba corta, el ganador fue Anxo Otero, que superó con solvencia a Alberto Caamaño y a Ezequiel Ucha, segundo y tercero respectivamente, gracias a un registro de 17:13. En la competición femenina, Marta Solla fue la ganadora, con Kenia Machado y Raquel Castro pisando el podio.
Para completar la jornada, se realizó una andaina para aquellos y aquellas que se lo quisieran tomar con un poco más de tranquilidad.
5 Kilómetros
Masculina:
1º. Anxo Otero 17:13
2º. Alberto Caamaño 18:57
3º. Ezequiel Ucha 19:51
Femenina
1ª. Marta Solla 22:05
2ª. Kenia Machado 23:23
3ª. Raquel Castro 23:46
15 kilómetros
Masculina
1º. Álvaro Gómez 50:32
2º. Miguel Alonso 50:38
3º. Daniel Rodríguez 51:27
Femenina
1ª. Miriam Sarmiento 01:03:14
2ª. Nía Franco 01:04:32
3ª. Alicia Mato 01:04:35
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CANTIDAD Y CALIDAD
Una Carrera Nocturna que brilló con luz propia
MÁS DEPORTE
Los binomios más completos, en Sandiás
CON ACENTO GALLEGO
El color azul del Atila predominó en el Nacional de lucha
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido en un atropello en la avenida Luis Espada de Verín