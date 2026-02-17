DIRECTO
El Castro Trail, un reto para valientes en Barbadás

PREMIO AL ESFUERZO

La edición número 11 del Castro Trail, que hizo las veces de Campeonato Gallego de la modalidad, exigió a los especialistas

Cogiendo el ritmo poco a poco durante los primeros metros de competición de un trail exigente que celebró una exitosa edición más.
Cogiendo el ritmo poco a poco durante los primeros metros de competición de un trail exigente que celebró una exitosa edición más. | Lucía Otero

Barbadás dictó sentencia. La edición 11 del Castro Trail Xtrem, que sirvió como Campeonato Gallego de la disciplina, reunió a los mejores especialistas en el entorno del municipio. Un circuito exigente, tanto el largo como el corto, que obligó a los atletas a no guardarse nada para conseguir el mejor puesto y la mejor marca posible.

Alexandre Otero (Vértice) revalidaba el título dentro de la categoría absoluta, superando a Anxo Cid y Rubén Insua, mientras que María Martínez (Porriño) volvía a imponer su ley dentro del cuadro femenino, con Antía Goberna y Beatriz Barroso en segunda y tercera posición.

En el corto, en los sub-23, Eloy Martínez y Emma Méndez dominaron la competición con solvencia. Álvaro Soto y Diego Ferreira completaron el podio masculino, con Julia Salvado y Lucía Taboada cruzando la línea de meta a continuación.

Una notable participación y un nivel mayúsculo para una fiesta del deporte que cumplió con las expectativas en una nueva edición.

Los podios

Trail Largo

Masculino:

1º. Alexandre Otero (Vértice) 02:06:29

2º. Anxo Cid (Castro Trail) 02:10:20

3º. Rubén Insua (AD Olimpia) 02:10:32

Femenino:

1ª. María Martínez (Porriño) 02:41:51

2ª. Antía Goberna (Asesou) 02:52:41

3ª. Beatriz Barroso (Noia) 02:52:55

Campeonato Galego

Masculino:

1º. Alexandre Otero

(Vértice) 02:06:29

2º. Anxo Cid (Castro Trail) 02:10:20

3º. Rubén Insua (AD Olimpia) 02:10:32

Femenino:

1ª. María Martínez (Porriño) 02:41:51

2ª. Antía Goberna (Asesou) 02:52:41

3ª. Beatriz Barroso (Noia) 02:52:55

Trail corto

Masculino

1º. Eloy Martínez (New Balance) 55:44

2º. Álvaro Soto (Delikia) 59:15

3º. Diego Ferreira (SD Compostela) 01:02:53

Femenino

1ª. Emma Méndez (Atlética Lucense) 01:07:43

2ª. Julia Salvado (SD Compostela) 01:18:00

3ª. Lucía Taboada (SD Compostela) 01:18:10

Campeonato Galego

Masculino:

1º. Eloy Martínez (New Balance) 55:44

2º. Nuno Moura (AD Fogar) 01:05:25

3º. Sergio Bouza (Castelos Trail) 01:05:32

Femenino:

1ª. Emma Méndez (Atlética Lucense) 01:07:43

2ª. Julia Salvado (SD Compostela) 01:18:00

3ª. Alejandra Formoso (Triki Team) 01:20:09

