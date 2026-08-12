El CD Barco carga a tope la batería

Entrenamiento del CD Barco en el campo de fútbol de la estación de montaña de Manzaneda con el técnico del equipo, Agustín Ruiz, en el centro.

El CD Barco es el primero de los once equipos ourensanos que este verano harán parte de su pretemporada en Manzaneda gracias a la iniciativa del diario La Región para llevar al deporte provincial a vivir, de forma gratuita, una experiencia de nivel profesional.

“Esto es una situación que te va a ayudar muchísimo, porque la cohesión de un grupo igual tardas tres meses en hacerla y aquí va muy rápido porque estamos 24 horas juntos. Hay mucha gente de fuera en la plantilla de esta temporada que no conocemos y estar aquí nos va a ayudar mucho. A nivel condicional tenemos todo para poder trabajar bien todo el stage y es una manera un poco de sentirse medio profesionales. Creo que es una cosa bonita”, explica el técnico valdeorrés, Agustín Ruiz.

Y valora un plan de trabajo que incluye “una andaina de 10 kilómetros de cuestas, es decir, potente. Hemos comido, hemos entrenado. Entrenamos a la mañana duro y a la tarde hacemos piscina, spa y masaje con los fisios. Y el miércoles volvemos a entrenar a la mañana fuerte”.

Una buena carga de trabajo para mañana jugar, ya en O Barco, el primer partido amistoso de la pretemporada. Será en Calabagueiros ante la escuela de fútbol francesa IC-360 a las 19:30 horas.

El fin de semana llega el relevo y lo recoge el Ourense Ontime de fútbol sala femenino, que una campaña más repetirá en la máxima categoría nacional.