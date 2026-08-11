El CD Barco abre los Stage 2026

La expedición del Centro de Deportes Barco, ya en Manzaneda para disfrutar del Stage La Región.

Los Stage La Región Manzaneda 2026 arrancaron en Manzaneda con el Centro de Deportes Barco como protagonista. La iniciativa que puso en marcha en diario ourensano hace más de una década con el objetivo de ofrecer a los clubes, equipos y deportistas provinciales la posibilidad de disfrutar, de forma totalmente gratuita, una pretemporada de tres días en unas instalaciones y un entorno privilegiados, regresa ocho años después con toda su fuerza.

El CD Barco es el primero de los once equipos de ocho modalidades diferentes que han llegado a la Estación de Montaña de Manzaneda. El conjunto en el que repite Agustín Ruiz como entrenador afronta la pretemporada de su segundo curso seguido en Tercera Federación. Ya trabaja con la intención de afrontar con garantías de éxito un curso en el que tiene la intención de no sufrir tanto como la pasada campaña para salvar la categoría.

Más allá de tareas propias en el campo de fútbol, el conjunto valdeorrés aprovechará su estancia en Manzaneda para desarrollar actividades físico-deportivas muy diferentes y complementarias en las espectaculares instalaciones del complejo, ayudado además por un entorno que invita a un trabajo en unas condiciones inmejorables y una temperatura óptima, mucho más suave que en la mayor parte de la provincia, que en alerta amarilla afronta estos días valores que se acercarán a los 40 grados.

El equipo valdeorrés estará hasta mañana en la estación de montaña y el sábado llegará el Ourense Ontime de fútbol sala

Empezar y no parar. Así transcurrirán los Stage La Región Manzaneda 2026, que el sábado saludarán a un nuevo equipo, el Ourense Ontime de la Primera División de fútbol sala femenino.

En las próximas semanas las entidades invitadas serán el Monterrei CF (fútbol), el COB Femenino (baloncesto), el Ourense CF (fútbol), el Club Asesou (escalada), el Club Natación Escualos (natación), el Pabellón CF (fútbol), el Club Ciclista Maceda (mountain bike y ciclocross), el Club Marusia (gimnasia) y el Club Piragüismo Ourense (piragüismo).

Los éxitos de estos equipos en la temporada tendrán a La Región y Manzaneda como inicio perfecto.