Los tres clubes ourensanos en la foto de familia durante la jornada de Copa Diputación de técnica, antesala de la Copa Galicia.

El pabellón de Oira acogió la Copa Diputación de taekwondo en la modalidad de técnica, clasificatoria para la Copa Xunta de Galicia de este fin de semana. El Centro Deportivo Couto fue el dominador, al conseguir 32 primeros puestos.

En técnica A3 se impuso Ián Domínguez y segundo Simón Cid, mientras que en mujeres era primera Victoria Ariza y detrás Carolina Rodríguez. En la A4, el primer dan Marcos Costa fue el vencedor y en chicas Xiana Prol, ambos del Couto.

En técnica B4 se impusieron Saúl Gálvez, con Hugo Maya segundo y en féminas oro de Yara Gulín y segunda María González.

Por su parte, en infantiles C2 se impuso Enzo Morales, mientras que en C3 el ganador fue Martín Fernández y segundo Carlos Feijóo. En cuanto a la C4, fue primera Carmela Iglesias. En técnica D2 se subió a lo más alto del podio Claudia Alonso, del Trabazos y segunda fue Carla Fernández, del Couto. En D3, su compañera Lucía Pato fue la mejor y segunda Sabela Lorenzo. Entre los chicos, el vencedor ha sido Ían Estévez y segundo Manuel Lorenzo, ambos del Trabazos, mientras que en D4, Álvaro González, del Couto y Sabela Cid, del Trabazos alcanzaron la victoria final. Acabaron segundos en niños y niñas Dereck Álvarez, del Sam Mu Dojang y su compañera Diéguez García.

Este último equipo tuvo en la técnica E2 a Daniel Chiguita como ganador y a María Septien, del Couto. En E3 se impuso Hugo Oteiriño, del Trabazos, segundo Daniel Iglesias y en mujeres Uxía González y detrás Leire Neira, del Couto.

En la técncia E4, el ganador fue Iván Fernández y en mujeres a Lucía Mamouros, ambos del Sam Mu Dojang.

La categoría E5 tuvo como primero a Leo Fernández y en niñas a Uxía Fernández, ambos del Trabazos.

Entre los más pequeños, el Couto se llevó todos los podios. En infantiles acabó primera Inés García y en alevines ganó Sofía González. Entre los benjamines, Diego González y Vega Alonso se hicieron con la victoria mientras que Emma Santalices se coronaba vencedora cadete.