De manera recurrente, cada semana, Jorge Ron cierra el programa de Telemiño Zona COB con la pregunta: “¿Pronósticos para el partido?”. No fue distinto en esta última ocasión, con respuestas propicias para los locales, que iban desde la inquietud de quien deseaba que Estudiantes, imbatido en casa, “no rompiera el partido con prontitud”; la irresolución de quien deseaba que el COB se mantuviera en partido en todo momento y luego “al que que Dios se la de...” y una última respuesta, por parte de Sony Vázquez, que la clavó: “Importante estar en partido y a poder ser llegar al final con ventaja, para evitar imprevistos que ante rivales importantes pueden ocurrir”.

Lo cierto es que a Estudiantes se le cayó el cartel de invicto como local ante un COB conocedor de los valores del baloncesto moderno: valiente en el planteamiento, solidaridad en el esfuerzo y convicción compartida

Como bien había pronosticado el excobista, lo que fue todo un curso de salvamento y socorrismo, con unas defensas alternativas rozando la excelencia por parte del conjunto ourensano, pudo no haber sido suficiente para confirmar un triunfo más que merecido. Y es que en la última jugada del partido los árbitros señalaron una imaginaria personal a Pinedo de la que el experto Jehyve Floyd (muchos partidos y menos minutos en la Euroliga) no sacó todo el provecho. Justicia divina para unos. Cuestión “de corazón o por cojones”, que dijo el “maestro” Carlos Alcaraz tras superar a Zverev, para los más terrenales. Lo cierto es que a Estudiantes se le cayó el cartel de invicto como local ante un COB conocedor de los valores del baloncesto moderno: valiente en el planteamiento, solidaridad en el esfuerzo y convicción compartida: “El equipo fue lo mejor del equipo”, que diría Rajoy.

Uno de los mayores méritos de Moncho López (amplicado a su equipo, que demostró tener estudiado a rival al detalle), un técnico para nada encorsetado en sus decisiones, de hecho, en esta ocasión fue a “otro ritmo”.

Triunfo para olvidar la derrota de la Copa y demostrar que este COB también fuera. Sin dejar de mirar hacia arriba, reafirmando sus aspiraciones para entrar en la otra liga, la de los importantes. A la vez pone en valor el camino recorrido hasta ahora. Camino que en la medida que se van consiguiendo más victorias, se hará más difícil y puede desplazarte a poco que te despistes. Nada está hecho.