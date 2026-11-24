Las últimas encuestas sobre las elecciones del 14 de marzo de 2004 pronosticaban una victoria del PP próxima a la mayoría absoluta, cuando nadie podía prever los atentados del 11 de marzo que causaron 193 muertos en cuatro trenes de cercanías de Madrid, siendo el lendakari Ibarretxe el primero que declara ser ETA la culpable. En la jornada de reflexión del día 13, convocada por el PSOE, hubo una manifestación ante la sede del PP en Madrid, al mismo tiempo que Rubalcaba pronunciaba su famosa frase: “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta”, todo lo cual produjo al día siguiente el vuelco que dio la victoria al PSOE y la presidencia del Gobierno a Zapatero, durante la cual se inauguran el AVE Madrid-Barcelona en 2008 y Madrid-Valencia en 2010. Transcurridos siete años, éste renuncia a ser candidato en las elecciones del año 2011, en las que vence el PP y Rajoy asume la presidencia del Gobierno que, en sus siete años al frente, debe afrontar la grave crisis económica heredada de Zapatero y el desafío soberanista de Cataluña, no registrándose ningún suceso en el AVE, peros sí en el Alvia a Galicia, el 24 de abril de 2013, que registró once víctimas mortales.

Tras dos años de una muy buena gestión de Íñigo de la Serna, último ministro de Fomento de la era Rajoy, en junio de 2018 es nombrado ministro, ahora de Fomento, José Luis Ábalos.

El 10 de abril de 2025 declara: “España vive el mejor momento ferroviario de su historia aunque a la derecha paleta le moleste”

Con Pedro Sánchez, en diciembre de 2021 se inaugura el AVE Madrid-Ourense, siendo ministra Raquel Sánchez y el 29 de noviembre de 2023 el Madrid-Asturias con Oscar Puente al frente de Fomento desde un mes antes. El 10 de abril de 2025 declara: “España vive el mejor momento ferroviario de su historia aunque a la derecha paleta le moleste”, y en noviembre anuncia el proyecto de aumentar a 350 km/hora la velocidad de los trenes AVE Madrid-Barcelona. A pesar de ese feliz inicio, pronto varía el futuro del Ministerio y de los trenes de Puente. Los cambios de técnicos por políticos en los cargos, destacando el ascenso del periodista Salvador Almenar, director de Comunicación, al que nombra también responsable del área de Seguridad en la circulación, el caos ferroviario con la llegada de los trenes Avril, las obras de la estación de Chamartín y la multiplicación de incidencias ferroviarias motivan su reprobación, dos veces en el Congreso y una en el Senado. Puente se especializa en tuitear e insultar, como resume Libre Mercado el pasado día 3: de 300 tuits al mes al principio, pasa a más de 1.100 en septiembre de 2025 y a 1.187 en octubre de 2026, variando los referentes a transportes entre 100 y 250 al mes, que en octubre pasado descienden a 88.

2026 se convierte en un Annus horribilis no solo para Puente sino también para Sánchez, que copia a la perfección a Groucho Marx con “Estos son mis principios. Si no les gustan les pongo otros”.

El 18 de enero sucede la catástrofe del AVE Madrid-Sevilla en Adamuz, con 46 víctimas

El 18 de enero sucede la catástrofe del AVE Madrid-Sevilla en Adamuz, con 46 víctimas (aun hoy está pendiente el pago de parte de las indemnizaciones y el informe de la UE sobre sus motivos). Continúa con Zapatero investigado el 19 de mayo, la condena el 22 de junio por el Tribunal Supremo de Ábalos y Koldo y la de David Sánchez, hermano del presidente, el 14 de julio.

El 30 de julio se inician para Sánchez y Ábalos quattour menses horribiles con la invasión de Ceuta, que Sánchez califica como violación de la integridad territorial y posteriormente rectifica exculpando a Marruecos y atribuyéndola a una internacional ultraderechista (mes de agosto de vacaciones en Lanzarote). El 21 de setiembre de 2026, el juez Peinado resuelve el envío de Begoña Gómez a juicio con jurado popular y el 23 se produce el desahucio de Maricarmen, después de tres intentos anteriores que provocan la acampada en la Puerta del Sol, imitada luego en varias provincias. El Gobierno apoya a Maricarmen y presenta dos decretos sobre vivienda, uno de los cuales le dedica ¡11 líneas! y, al ser rechazados por el Congreso, la reacción de Sánchez es convocar elecciones generales para el 29 de noviembre.