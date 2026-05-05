Las citas por los títulos de Copa Diputación están servidas

Las Copas Diputación se han convertido en una de las competición que más dinamiza el deporte provincial, sobre todo el de las categorías más jóvenes. Cuando faltan menos de dos meses para que se cierre el curso 2025-2026 muchas competiciones coperas afrontan su recta final. Uno de los deportes en los que el desenlace está próximo es el fútbol. Así, algunas de las categorías, como es el caso de la cadete y la infantil, ya conocen a sus finalistas.

Fútbol, finales el 23 de mayo

Encuentro entre los cadetes del Peroxa y el Cented en el campo de O Marco. | Miguel Ángel / Óscar Pinal

El balompié provincial entra en su recta final y con las ligas a punto de terminar, el pasado fin de semana fue el turno de la Copa Diputación con la disputa de las semifinales en las categorías cadete e infantil. En la primera, el Cented venció 1-3 al Peroxa y la UD Ourense ganó por penaltis al Calasancio (0-3) tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Mientras, en infantiles, el Verín derrotó 4-2 al Monforte y el Rayo 21 hizo lo propio con La Purísima (2-0). Las finales de ambas categorías (Cented-UD Ourense y Verín-Rayo 21) se disputarán el sábado 23.

El judo ourensano celebra su segunda jornada

Mucho nivel en las competidoras en el Pazo. | Miguel Ángel / Óscar Pinal

El judo es otro de los deportes que disfrutan de su Copa Diputación en la primera mitad del año. La competición que organiza el Marbel Ourense viene de disfrutar su segunda jornada. Reunió a alrededor de dos centenares de deportistas desde la categoría “chupetín”, la de los judocas más jóvenes, hasta la absoluta. Las y los ganadores por categoría han sido en “chupetín” Aleix Novoa Cruz (-18 kilos), Bianca Canal Alonso (-21) y Manuel Escolante Iglesias (-27). En edad prebenjamín triunfaron Giancarlo Rondón (-18 kilos), Adrián Campelo Boullosa (-21), Mateo Foo Carrera (-24), Marcos Álvarez Kaiser (-27), Leticia Cabral Costa (-30), Gala Colina Correa (-34), Gustav Caetano Barroso (-38), Sergio Janeiro Saburido (-42) y Julia Fernández Fernández (-46 kilos). En la categoría benjamín dominaron Erea Fernández González (-21 kilos), Iván Sabín Núñez (-24), Enzo Novoa Cruz (-27), Eric Canal Alonso (-30), Luca Verdeal da Silva (-34), Olivia Fernández Pérez (-38), Alicia Caneiro Basalo (-42), Pablo Méndez Corcobado (-46), Francisco Montero de la Fuente (-50, Almudena Cid (-55) y Manuel Oliveira Atanes (-60 kilos).

Pasando a la categoría alevín, primeros puestos para Alicia Pazos Celi (-37 kilogramos), Álvaro Seoane Laso (-42), Noa Molina Correa (-46), Miguel Ferreño (-50), Alba Salgado (-60) y Martín Gómez Gómez (+60 kilos). En edad infantil los líderes fueron Adriano Verdeal da Silva (-38 kilos), Mara López Cid (-42), Carla Seoane Laso (-46), Nico González González (-50), Izan Varela Rodríguez (-60) Antía López Teixeira (-65) y César Fernández Valiñas (-70 kilogramos). Entre las cadetes femeninas las mejores fueron Dafne Gómez Zurita (-50 kilos), Lucía Caneiro Basalo (-55), Ana María de la Iglesias (-60) y Elena Domínguez Pliego (+70 kilos), mientras que en cadete masculino ganaron Juan Moldes del Río (-55 kilos), Martín Blanco González (-60) y Martín Filgueira Seijo (-75 kilos). Y en categoría absoluta, en chicas Henar Pérez García y en chicos Zein Ergueibi.

El bádmiton sigue disputando jornadas

Parte de la representación del Club Athlos, dispuestos a disfrutar de una ronda de Copa. | Miguel Ángel / Óscar Pinal

El deporte de la raqueta y la pluma también sigue viviendo jornadas de Copa. En la octava jornada, en las categorías de menores, en la benjamín-alevín, primer puesto en Primera División para Leo Álvarez (Athlos) y en Segunda para Elaia Baltar (Miraflores). En edad infantil, triunfo en Primera División de Hugo Blanco (Athlos), en Segunda para Denis Mera (Athlos) y en Tercera de Estela Alonso (O Petote). Y en la categoría cadete-júnior, primera posición de Héctor Salgado (Athlos) en Primera División, Sergio Rúa (Athlos) en Segunda y Alejandro González (Athlos) en Tercera.