El Club Ourensán de Pool arma el taco

Cuatro de los integrantes del Club Ourensán de Pool, la pasada semana durante una de las jornadas de entrenamiento en la sede de la capitalina calle Bonhome, actual sede de la entidad.

El billar es un deporte conocido por todo el mundo, ya que quién no ha visto una mesa en una cafetería o un salómn de juegos. Sin embargo, esta popularidad no está directamente relacionada con la cantidad de personas que lo practican desde su faceta más competitiva, al menos en Ourense. Cosa diferente es en otras localidades gallegas, donde este deporte tiene mucho más tirón. El Club Ourensán de Pool en una de las pocas entidades que lucha por mantenerlo vivo en la ciudad. Se fundó en septiembre de 2022, momento en el que se refundó, pues antes, con más socios, tenía un nombre diferente.

Apenas cuenta con una docena de integrantes, porque la sede social tampoco se puede permitir mucha más gente, pero la apuesta por dar visibilidad a este deporte es muy clara.

Pocos, pero muy buenos, pues no dejan de lograr podios en los Campeonatos Gallegos de bola 8, bola 9 y bola 10 e incluso en el Circuito Nacional, y su próximo reto es conseguir crear un equipo propio en la Liga Nacional.

Rafa Varela, uno de los miembros del Club Ourensán de Pool, asegura que "aunque no se trata de un deporte muy conocido, el billar tiene un montón de actividad. La gente que competimos nos movemos bastante, porque existe competición local y autonómica, nacional e internacional en actividades que llegan desde dos ámbitos, el de la Federación y el de los operadores privados".

Y añade. "Somos un club pequeño que autogestionamos los propios socios. Alquilamos el bajo en Bonhome 43 y nosotros nos compramos todo el material. Tenemos tres mesas de nueve pies, que son las buenas y una de siete pies, que son de las que se pueden ver en los bares. ¿Crecer? Con las instalaciones que tenemos no podemos asumir más socios, sería un caos. Bastante tenemos con tratar de mantenernos. Sí podemos hablar de objetivos más ambiciosos en lo competitivo, pues la idea es entrar en la Liga Nacional. Esta temporada no lo hemos logrado y por eso los socios nos hemos buscado la vida para competir con otros clubes".

Hablando de otros clubes, una de sus socias, Verónica González, es una de las top a nivel nacional en bola 9. "Sigue siendo socia de nuestro club, pero como se le quedaba pequeño está compitiendo con el Val Miñor Pool. Es top-4 nacional y el año pasado ganó el VNEA Europe Pool Championships, lo que le ha dado un puesto para participar en el Mundial que se disputará en Las Vegas. Este año no podrá ir por un tema médico, pero tendrá plaza para la edición de 2027", subraya Rafa Varela.

Además de Vero González, Marcos Rivera, David Filgueira y el propio Rafa Varela están compitiendo al máximo nivel autonómico e incluso nacional. "Marcos ganó el Circuito Nacional en Zaragoza, David y yo fuimos podio en el Gallego de parejas y estamos en la máxima categoría del Circuito Gallego Absoluto".

Rafa Varela considera que "con los operadores privados, el billar no es un deporte caro. Existe una licencia autonómica que cuesta 10 euros, que es muy asequible. Después, otra cosa es el tema de las partidas, el material o, sobre todo, los viajes si te planteas competir a nivel nacional o internacional. Por ello Vero está compitiendo en Gondomar, porque tiene acceso a becas. ¿Ourense? La verdad es que la ciudad carere de locales para jugar al billar. Lugo, A Coruña y Vigo están a otro nivel, por eso nosotros luchamos para, cuanto menos, mantener la práctica de este deporte".