La competición nacional de hockey sala pone en liza los sectores

El CH Barrocás viajó a Portugal para disputar ante el AD Lousada Hockey unos partidos de preparación de cara a la fase final del Campeonato de España.

Los sectores clasificatorios toman el pulso de la competición nacional de hockey sala que en sus categorías sénior vivirán las fases finales en febrero, el fin de semana del 6 al 8 en Os Remedios para la División de Honor masculina organizado por el Club Hockey Barrocás y del 13 al 15 la femenina, con sede en Rincón de la Victoria (Málaga) con el CDH La Candelaria de anfitrión.

Ya se disputaron los masculinos. Cuatro sedes: Cataluña, Andalucía, Madrid y el País Vasco. Precisamente en este último hubo presencia provincial. El CSA Ourense abrió el sector con una derrota por 6-3 ante el Línia 22, en la segunda jornada cayó por la mínima con el Benalmádena (4-5), sumó su primer punto en la tercera al igualar a cuatro tantos con el Codema y venció en la cuarta y última jornada por 6-5 ante el anfitrión Ganbehi. Así, el CSA finalizó tercero del sector con 4 puntos, superado por los 7 del Línia 22 y los 10 del Benalmádena, que como campeón logró la plaza en juego para la fase final de la próxima semana en Ourense.

La otra sede con presencia gallega fue en Cataluña, con el Athletic Coruña en acción. Finalizó segundo con 6 puntos, cediendo tan solo ante el local Atletic Terrassa, primero con 9 y clasificado para Ourense.

Ya hay grupos

Disputados los sectores, la fase final del Campeonato de España masculino ya conoce sus grupos. El Grupo A está formado por Junior FC, CD Málaga 91, Benalmádena 1985 y Atletic Terrassa. El Grupo B, por su parte, tiene como componentes al Real Club de Campo, CH Carpesa, SPV Complutense y al organizador CH Barrocás.

El Barrocás, flamante campeón gallego hace un par de semanas en A Coruña, se estrenará el viernes día 6 de febrero a las 15:15 horas ante el SPV Complutense y esa misma tarde, a partir de las 20:15 horas, jugará con otro madrileño, el Club de Campo. La última jornada de la fase de liguilla la disputará con el Carpesa valenciano el sábado desde las 11:45 horas. El objetivo es alcanzar una de las dos primeras plazas de grupo para conseguir la clasificación a semifinales.

Sector femenino

Las integrantes del Ourensticks, campeón autonómico, acompañadas de su entrenador. | Ourensticks

Esta semana será el turno para la División de Honor femenina. La Federación Cántabra organiza uno de los sectores y la Federación Andaluza el otro. En Santander habrá doble presencia ourensana. Allí entran en liza este fin de semana el Ourensticks como campeón gallego así como el CH Albor, tercer clasificado autonómico. Sus compañeros de competición son el anfitrión CH Sardinero, campeón de Cantabria así como el Codema, que logró el título en Asturias.

El derbi provincial entre el Albor y el Ourensticks se disputa el sábado a las 17:15 horas. Todavía tendrán un duelo más los equipos ourensanos ese primer día de competición. El tercer y último partido queda para la matinal del domingo.

El otro sector femenino, con sede en San Fernando, reúne al anfitrión Club Hockey San Fernando, Aridaman Club de Hockey, el gallego CH Hércules, subcampeón autonómico por detrás del Ourensticks y el CD Giner de los Ríos.