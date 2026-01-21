EL BÁDMITON PROVINCIAL
La Copa Diputación coge ritmo en Ourense
EL BÁDMITON PROVINCIAL
El bádminton provincial retomó el pulso a la competición con la cuarta jornada de la Copa Diputación, que se convirtió en la segunda manga en la modalidad de dobles, categorías benjamín a júnior y que se disputó en el IES As Lagoas.
En la categoría de dobles mixtos benjamín-alevín, el primer puesto fue para la dupla Martín Babarro-Mónica Fernández (Athlos), segundos Yu Yao y Elaia Baltar, del Miraflores, igual que Zi Xuan y Celia Fernández, terceros.
En dobles benjamín-alevín, triunfo para Martín Babarro y Hugo pérez del Athlos, segundos Elaia Baltar y Celia Fernández del Miraflores y terceros Alejandro Martínez y Eloy Muñoz de Miraflores y Athlos.
En el cuadro de dobles mixtos infantil-cadete, el más numeroso con 20 parejas, dominio para Leah Freire y Ye Yao, del Athlos y Miraflores, segunda plaza para África González y Iago Domínguez del Athlos y tercera para Inés Álvarez y Martiño Carballo, del Athlos.
En dobles femenino infantil-cadete, triplete del Athlos con Zoe Do y África González primeras, Jimena Rodríguez e Inés Álvarez segundas y Leah Freire y Martina Rodríguez terceras.
En dobles masculino infantil-cadete fueron primeros Héctor Salgado y Adrián Otero del Athlos, segundos Martiño Carballo y Iago Domínguez (Athlos), y terceros Ye Yao e Ibai Baltar (Miraflores).
