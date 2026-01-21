ACCIDENTE FERROVIARIO
España, de luto

La Copa Diputación coge ritmo en Ourense

EL BÁDMITON PROVINCIAL

El polideportivo del IES As Lagoas disfrutó con la cuarta jornada del curso en la competición provincial, la segunda manga en los cuadros de dobles

Las y los participantes en la segunda manga de la Copa Diputación en la modalidad de dobles, en el IES As Lagoas.
Las y los participantes en la segunda manga de la Copa Diputación en la modalidad de dobles, en el IES As Lagoas. | Club Athlos

El bádminton provincial retomó el pulso a la competición con la cuarta jornada de la Copa Diputación, que se convirtió en la segunda manga en la modalidad de dobles, categorías benjamín a júnior y que se disputó en el IES As Lagoas.

En la categoría de dobles mixtos benjamín-alevín, el primer puesto fue para la dupla Martín Babarro-Mónica Fernández (Athlos), segundos Yu Yao y Elaia Baltar, del Miraflores, igual que Zi Xuan y Celia Fernández, terceros.

Una de las integrantes del Athlos se estira para golpear el volante.
Una de las integrantes del Athlos se estira para golpear el volante. | Club Athlos

En dobles benjamín-alevín, triunfo para Martín Babarro y Hugo pérez del Athlos, segundos Elaia Baltar y Celia Fernández del Miraflores y terceros Alejandro Martínez y Eloy Muñoz de Miraflores y Athlos.

En el cuadro de dobles mixtos infantil-cadete, el más numeroso con 20 parejas, dominio para Leah Freire y Ye Yao, del Athlos y Miraflores, segunda plaza para África González y Iago Domínguez del Athlos y tercera para Inés Álvarez y Martiño Carballo, del Athlos.

Ayudantes de la organización para que la jornada fuera todo un éxito.
Ayudantes de la organización para que la jornada fuera todo un éxito. | Club Athlos

En dobles femenino infantil-cadete, triplete del Athlos con Zoe Do y África González primeras, Jimena Rodríguez e Inés Álvarez segundas y Leah Freire y Martina Rodríguez terceras.

En dobles masculino infantil-cadete fueron primeros Héctor Salgado y Adrián Otero del Athlos, segundos Martiño Carballo y Iago Domínguez (Athlos), y terceros Ye Yao e Ibai Baltar (Miraflores). 

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats