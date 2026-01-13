La Copa Diputación entra en octavos

En el Centro Cultural Marcos Valcárcel tuvo ayer lugar el sorteo correspondiente a los octavos de final de la edición número 45 de la Copa Diputación “Miguel Ángel”, que contó con la presencia del presidente provincial, Luis Menor, que, junto al vicepresidente de la Federación Gallega, José Manuel Fernández, fueron los encargados de extraer las bolas y de cuyo bombo deparó, como duelo estrella, el partido que enfrentará a los equipos de Preferente Futgal Antela y Sporting Celanova. Los antelanos llegaron hasta aquí tras superar al Pabellón, mientras el equipo de Ángel Mociño pasó una prueba mucho más exigente ante el Atlético Arnoia. Estos dos clubes históricos querrán volver a levantar el trofeo en el campo de O Couto, pero para eso deben no solo ganar esta eliminatoria, sino las tres siguientes.

Mucho más asequible fue el sorteo para el Cented, que se medirá ante un Atlético Trelle que podrá disputar esta instancia copera al prosperar su reclamación por alineación indebida de un jugador del Caldelao, que se había impuesto por 0-2.

En el único emparejamiento entre dos equipos de la máxima categoría provincial, el Polígono se verá las caras con la Purísima, que ya sabe lo que es ganar en el campo industrial.

Entre los supervivientes de la Tercera Futgal se encuentra el Vilar de Barrio, líder del grupo y que recibirá al Córgomo; mientras tanto el Rante aguarda la visita del Francelos, donde los equipos de Primera parten como favoritos a pasar de ronda.

El Rúa, de irregular campaña en la Segunda Futgal, tendrá como adversario al Maceda, que entrena Joel Docampo, y el Cortegada espera a un Monterrei que, de momento, tiene como entrenador a Carlos Atanes.

El cuadro de octavos lo completan el Moreiras, que está llevando una gran campaña de liga y que en su campo de A Costoira tendrá que lidiar con el Peroxa, uno de los clubes que cuenta en sus vitrinas con dos copas.

Los encuentros a partido único, se disputarán el 19 de marzo.

Luis Menor ve en el torneo “a gran festa do fútbol provincial”

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, acudió al sorteo de la Copa Federación que, por segunda vez en su historia, tuvo lugar en las instalaciones del ente provincial, patrocinadora principal de este proyecto. En su intervención, el presidente de la Diputación recordó la apuesta firme de la institución a favor del deporte base y federado “que se demostra en numerosas iniciativas onde as Copas Deputación son un dos grandes sinais de identidade do deporte ourensán, ademais do trofeo provincial más antigo en Galicia”.

Historia

En este sentido, Luis Menor agradeció el trabajo “minucioso e innovador” que año tras año realizan desde la Federación para intentar que cada vez sea un evento más atractivo y sea “a gran festa do fútbol provincial con apaixonantes duelos entre equipos históricos ourensáns”.

Desde la Diputación destacan, además, que el torneo llega esta campaña a 45 concellos disputada por 78 clubess con 336 equipos participantes en las diferentes categorías. En total, son 7.400 los deportistas que están disputando las 11 copas de fútbol en las diferentes franjas de edad.