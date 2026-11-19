Instantes previos a la salida de una carrera de campo a través escolar que se disputó en el Complexo Deportivo de Monterrei.

Aunque las inclemencias meteorológicas se están empeñando en sembrar las dudas, el cross está siendo el gran protagonista de la cartelera deportiva. Las fases comarcales de campo a través del Programa Xogade llenan de actividad toda la semana el Complexo de Monterrei, rumbo al Campeonato Provincial en edad escolar.

La actividad comenzó ayer con la fase zonal para las categorías benjamín y alevín y tiene continuidad esta mañana con los grupos de edad infantil y cadete de la Agrupación Deportiva Escolar As Burgas, que cita a escolares de los centros CEIP Virxe de Covadonga, CEIP Mariñamansa, CEIP Manuel Luis Acuña, CEIP Manuel Sueiro, CEIP As Mercedes, CEIP Prácticas, CEIP Mestre Vide, CEIP Curros Enríquez, CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, CPR Cardenal Cisneros, CEIP Seixalbo, CPR Plurilingüe Santo Ángel, Colexio Concepción Arenal, CPR Luis Vives, CEIP Irmáns Villar, CEIP O Couto y el CEIP Vistahermosa, en unas pruebas a las que asistirán 1.052 estudiantes.

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El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, disfrutó de la jornada competitiva en Monterrei, recordando que en la provincia de Ourense el Xogade contó el pasado curso “con 15.186 escolares rexistrados a través de centros educativos e clubes, que sumaron preto de 27.000 participacións nas distintas modalidades deportivas. No caso concreto do campo a través a participación foi de 6.119 escolares, 2.863 mozas e 3.256 mozos”.

Pardo destacó la importancia del Xogade, “que reúne a oferta deportiva escolar federada para nenos e nenas de 6 a 16 anos co obxectivo de inculcar a actividade física entre as xeracións máis novas”.