Los maestros en cross no se perdieron la cita en A Veronza

Además de los jóvenes, los expertos pidieron paso en A Veronza. El Campeonato Gallego de campo a través completó su menú con la competición de veteranos, con un cartel amplio y de calidad que sirvió para dejar un nuevo botín a la delegación ourensana.

El resultado más destacado lo tuvo Alejo Ares (Adas Cupa), que se impuso en la prueba +35/40 imponiendo su ley con una marca de 17:2, superando a Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) y a Emilio Pérez (Adas Cupa), en un podio monopolizado por la provincia.

En el cuadro femenino, Begoña Domínguez (Sanysec Ourense Atletismo) consiguió una meritoria segunda plaza en la prueba, con 21:39, solo por detrás de la inalcanzable Zelinda Spencer (Atletismo Oviedo).

Y en la clasificación por equipos, medalla de oro para el Adas Cupa y de bronce para el Atletismo Arenteiro en +35/40 masculino, oro para el Atletismo Arenteiro en Femenina A, plata para La Purísima en Femenina B y bronce para el Adas en Masculina B.

Una buena recompensa en una completa jornada de esfuerzo máximo en A Veronza.