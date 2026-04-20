Galería | Así arrancó el Campeonato Gallego de Trial en Vilar de Barrio, en imágenes

Vilar de Barrio y su paisaje fueron el escenario para el comienzo de una edición más del Campeonato Gallego de Trial. Decenas de deportistas se dieron cita durante todo el fin de semana en una prueba que reunió a lo mejor de Galicia en el deporte de las dos ruedas.

El Campeonato Gallego de Trial inició una temporada más. La localidad ourensana de Vilar de Barrio fue la elegida para el arranque de una nueva edición. Decenas de participantes en todas las categorías acudieron a la cita.

Desde primeras horas de la mañana del domingo, 19 de abril, los motores comenzaron a rugir y las motos a recorrer el exigente circuito ourensano. La cita, como siempre, no defraudó y fue todo un éxito.