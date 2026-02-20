Los dos equipos del Athlos, en el top-5 de Segunda

Los intensos días de competición para el Club Athlos de bádminton, que participó en tres citas nacionales (la Liga Nacional de Segunda Territorial en Castropol, el Máster sub-13 y sub-17 de Alfajarín así como el Máster absoluto en Huelva), se saldaron con muy buena nota.

Los equipos B y C del Athlos se han situado en el top-5 de la Liga Nacional de Segunda. En tierras astures, el Athlos B hizo pleno de victorias después de superar al CB Gijón (5-0), Olimpia Torrelavega (4-1), CB Occidente (4-1) y al Astures (5-0). Con estos resultados, el equipo se sitúa tercero, mientras que el Athlos C marcha quinto con dos victorias y dos derrotas. Ganó al Olimpia Torrelavega (3-2) y al Coruña Oleiros (4-1), cayendo frente al CB Oviedo B (2-3) y al Astures Anchón (0-5). A nivel individual, Samuel Varela, Laura Fernández y Diego Babarro están en el top-10. La siguiente jornada será el 11 de abril.

Componentes de los equipos Athlos B y Athlos C en la Liga Nacional. | Club Athlos

Hasta Huelva viajaron Sara Galicia, Ana Nóvoa y Antonio Iglesias, que compitieron en el Top Máster Absoluto. Sensacionales resultados para Antonio Iglesias, que conquistó la medalla de plata en el cuadro individual masculino. También brilló Ana Nóvoa, medallista de bronce en el cuadro individual femenino.

La cantera

La otra cita nacional para el Athlos tuvo como protagonistas a sus canteranos. La localidad zaragozana de Alfajarín acogió el Máster N4 en las categorías sub-13 y sub-17. La entrenadora Sara Ezquerro viajó en el grupo de los jóvenes con Sabela López, Leo Álvarez, Daniel Fernández y Gabriel Sánchez y los sub-17 Daniel Álvarez, David Casas y Adrián Seijo. Los ourensanos rozaron el pase al cuadro principal.