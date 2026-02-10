El Estrela Cortegada se tomó la revancha ante el Segosala (5-2)

El Grupo 1 de la Segunda División de fútbol sala femenino continúa hablando con acento de O Ribeiro. El Estrela Cortegada Futsal sigue de líder después de superar en el polideportivo Marta Míguez al CD Segosala por 5-2 en el partido más destacado de la jornada 18. Objetivo doble para el conjunto entrenado por Manu Cossío, con una victoria que además le sirvió para tomarse la revancha con el único equipo que había sido capaz de ganar a las ourensanas en liga. El único pero, el gol encajado a última hora, el 5-2, que deja el golaverage favorable a las segovianas, si bien la distancia entre ambos equipos es ya de siete puntos.

Era uno de esos equipos marcados en rojo para el Estrela y el equipo cumplió. Le faltó un poco de acierto en el primer tiempo, en el que debió conseguir una renta mayor al 2-1 que reflejaba el luminoso, pero en la segunda mitad, sobre todo a raíz del 3-1, no hubo historia.

Pau logró el 1-0 en el minuto 14 quizá en la ocasión menos clara de las locales, un tiro desde 18 metros que se “comió” la meta visitante. Después empató el Segosala, pero Rafinha no tardó en devolver la ventaja al Estrela Futsal.

En la segunda parte apareció en escena Sara Santos. La brasileña abrió la puerta a la victoria con el 3-1 en el 24 y completó un nuevo doblete con el temporal 5-1 en el 31 para irse ya hasta los 29 goles en 18 partidos.

Entre medias llegó el 4-1 de una renqueante Jeni Souza, que mostró un buen nivel.

El apunte Manu Cossío, entrenador del Estrela, estaba contento por el fondo y la forma de esta victoria. “Fuimos un equipo serio y en un partido muy completo ganamos a un rival de nivel, joven y dinámica. Conseguimos que no nos hicieran daño en el juego posicional y supimos parar sus transiciones. Nos faltó algo de acierto en la primera parte, con dos postes, otros dos mano a mano con la portera y varias llegadas claras. En la segunda parte, después del 3-1, ya no concedimos y además supimos gestionar bien su cinco para cuatro”.

Así, el Estrela completó una vuelta perfecta, con 15 victorias para mantenerse líder con dos puntos sobre un Rodiles que no falló. Tercero es el Segosala, ya a siete puntos. Esta jornada volverá a ser importante, con enfrentamientos directos, ya que juegan entre sí los seis primeros. Las de Cortegada (1º) visitan al Vilalba (6º), el Segosala (3º) recibe al Rodiles (2º) y el Marín (5º) hace lo propio con el Bembrive (4º).

“Todavía nos quedan partidos difíciles y el de Vilalba es uno de ellos”, afosa Cossío.