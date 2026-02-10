El Estrela Cortegada se tomó la revancha ante el Segosala (5-2)

PRUEBA INDOOR
Mapa y frontal para conquistar O Aguillón
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
El Grupo 1 de la Segunda División de fútbol sala femenino continúa hablando con acento de O Ribeiro. El Estrela Cortegada Futsal sigue de líder después de superar en el polideportivo Marta Míguez al CD Segosala por 5-2 en el partido más destacado de la jornada 18. Objetivo doble para el conjunto entrenado por Manu Cossío, con una victoria que además le sirvió para tomarse la revancha con el único equipo que había sido capaz de ganar a las ourensanas en liga. El único pero, el gol encajado a última hora, el 5-2, que deja el golaverage favorable a las segovianas, si bien la distancia entre ambos equipos es ya de siete puntos.
Era uno de esos equipos marcados en rojo para el Estrela y el equipo cumplió. Le faltó un poco de acierto en el primer tiempo, en el que debió conseguir una renta mayor al 2-1 que reflejaba el luminoso, pero en la segunda mitad, sobre todo a raíz del 3-1, no hubo historia.
Pau logró el 1-0 en el minuto 14 quizá en la ocasión menos clara de las locales, un tiro desde 18 metros que se “comió” la meta visitante. Después empató el Segosala, pero Rafinha no tardó en devolver la ventaja al Estrela Futsal.
En la segunda parte apareció en escena Sara Santos. La brasileña abrió la puerta a la victoria con el 3-1 en el 24 y completó un nuevo doblete con el temporal 5-1 en el 31 para irse ya hasta los 29 goles en 18 partidos.
Entre medias llegó el 4-1 de una renqueante Jeni Souza, que mostró un buen nivel.
Manu Cossío, entrenador del Estrela, estaba contento por el fondo y la forma de esta victoria. “Fuimos un equipo serio y en un partido muy completo ganamos a un rival de nivel, joven y dinámica. Conseguimos que no nos hicieran daño en el juego posicional y supimos parar sus transiciones. Nos faltó algo de acierto en la primera parte, con dos postes, otros dos mano a mano con la portera y varias llegadas claras. En la segunda parte, después del 3-1, ya no concedimos y además supimos gestionar bien su cinco para cuatro”.
Así, el Estrela completó una vuelta perfecta, con 15 victorias para mantenerse líder con dos puntos sobre un Rodiles que no falló. Tercero es el Segosala, ya a siete puntos. Esta jornada volverá a ser importante, con enfrentamientos directos, ya que juegan entre sí los seis primeros. Las de Cortegada (1º) visitan al Vilalba (6º), el Segosala (3º) recibe al Rodiles (2º) y el Marín (5º) hace lo propio con el Bembrive (4º).
“Todavía nos quedan partidos difíciles y el de Vilalba es uno de ellos”, afosa Cossío.
ESTRELA CORTEGADA 5
CD SEGOSALA 2
ESTRELA CORTEGADA:
Sara Pousa, María León, María Arias, Rafa y Ana Ontiveros -quinteto inicial-. Lucía Paz, Jeni Souza, Pau, Sara Sabtos y Raquel.
CD SEGOSALA:
Sonia, Cris, María, Alba y Clau -cinco inicial-. Sandra, Macías, Eva, Sara, Alejandra y Paula.
GOLES:
1-0: Pau, minuto 14.
1-1: Claudia, minuto 17.
2-1: Rafa, minuto 17.
3-1: Sara Santos, minuto 24.
4-1: Jeni Souza, minuto 28.
5-1: Sara Santos, minuto 33.
5-2: Alejandra, minuto 39.
ÁRBITROS:
Olivier Cardero, Iván Feliz y Leudys de la Rosa. Mostraron amarilla a las locales Anita Ontiveros y Pau así como a la visitante Alba.
INCIDENCIAS:
Partido de la jornada 18 en Segunda División.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRUEBA INDOOR
Mapa y frontal para conquistar O Aguillón
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
El Estrela Cortegada se tomó la revancha ante el Segosala (5-2)
SESENTA DEPORTISTAS EN LIZA
Club Balonmán Milenio Ourense, un club de base para disfrutar un Milenio
MÁXIMA CATEGORÍA
Ourense vibró con un Nacional masculino de hockey sala de nivel
Lo último
TRES SERVICIOS AFECTADOS
CGT mantiene la huelga y provoca cancelaciones con viajeros tirados en Ourense
Rentabilidad del 2%
España aspira a colocar hasta 3.500 millones de euros en letras del Tesoro