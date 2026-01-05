El fútbol base tomó O Carballiño

Encuentro entre los benjamines del Pabellón Promesas y el Velle en el Torneo de Reis Magos 2026.

Aprovechando el parón de las competiciones domésticas, el CD Arenteiro, con la colaboración del Concello de O Carballiño, organizó este domingo en el campo de A Uceira el Torneo de Reis Magos 2026 de categoría benjamín. Hasta O Carballiño acudieron los equipos del Velle, Bosco, Pabellón, Promesas, Maside, Maceda, Allariz, Arenteiro, Silleda y ED Ourense. Todos ellos disfrutaron de una jornada en la que el fútbol fue la excusa perfecta para que los niños pudieran convivir durante casi 12 horas, ya que el torneo solo hizo un receso para comer.

Además, al finalizar los partidos, se llevó a cabo la entrega de medallas y trofeos, así como diferentes sorteos en donde los más agraciados se llevaron regalos y diversas sorpresas.

A primera hora de la mañana arrancó un torneo que se extendió hasta cerca de las nueve de la noche, cuando concluyó la final entre el Silleda y el Maside.

El encuentro terminó con victoria del Silleda frente a los masidaos, aunque lo más importante no era el resultado, sino que todos los equipos participantes se lo pasaran en grande jugando al fútbol. Eso sí, los pontevedreses volvieron a casa con una sonrisa en la boca.