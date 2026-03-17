El futuro del atletismo gallego se hizo dueño de Expourense

Las prueba de 1.000 metros exigieron el máximo a los sub-10 que tomaron parte en esta cita autonómica que se celebró en la pista de Expourense.

La temporada de pista cubierta en Expourense llega a su fin. Y no podían faltar los talentos del futuro para ir cerrando una agenda intensa y llena de actividades sobre el tartán ourensano. Dos días, tres franjas de edad. El Campeonato Gallego de atletismo sub-10, sub-12 y sub-14 brilló con luz propia con una alta participación y marcas a tener en cuenta.

Un balance positivo que se puede extrapolar a los representantes ourensanos. Varios nombres fueron los que destacaron. Entre los sub-12, Izán González (Adas Cupa) logró un doblete de oros en 60 metros y longitud. Ada Cecilia Outeiriño, del Sanysec Ourense Atletismo, logró el bronce y el oro en las mismas pruebas, mientras que Valentina Barreda, del Adas, acabó primera en salto de altura y segunda en longitud. También subieron al podio Álex Cid (Ourense Atletismo), Uxía Lama (La Purísima) y Lucía Pérez (Adas).

Entre los sub-10, destacó la plata de Saúl Carril (Ourense Atletismo) en altura, y los bronces logrados por sus compañeros Martín Valencia y Gala Témez, además de los conseguidos por Sergio Estévez y Enara Gil (Adas).

Categoría sub-14

Y dentro de los sub-14, David García (Adas) hizo doblete de oros en 60 metros y longitud y su compañera Eiden Ferrer sumó un oro en pértiga y un bronce en altura. Desde La Purísima, medalla de oro en 500 metros para Marcos Gutiérrez, plata para Daniela González en triple salto y plata también para Jimena López en el concurso de lanzamiento de peso.

Fueron los nombres propios de dos competiciones en una, con el mismo escenario y que sirven para empezar a dar la bienvenida a la temporada de atletismo al aire libre, que promete emociones fuertes desde esta semana.