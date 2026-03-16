Las atletas dejaron grandes momentos en las pruebas de velocidad.
Las atletas dejaron grandes momentos en las pruebas de velocidad. | Martiño Pinal

Galería | La cantera del atletismo gallego brilla y disfruta en Expourense

ATLETAS DEL FUTURO

Durante dos días la pista cubierta de Expourense disfrutó de un gran fin de semana de atletismo disfrutando con los sub-10,sub-12 y sub-14 durante el Campeonato Gallego de cada categoría

La cantera del atletismo gallego llenó la pista cubierta de Expourense de emoción, competición y futuro. El Campeonato Gallego de Atletismo en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 disfrutó de un gran fin de semana en Ourense.

El sábado fue turno para los sub-10 y sub-12 que dejaron el listón muy alto para los sub-14 que cerraron el domingo un gran fin de semana. La representación ourensana no faltó y obtuvo buenos resultados en todas las categorías.

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1/29 Toma impuslo para buscar la mejor marca ante los jueces. | José Paz
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2/29 El joven atleta hace contacto visual con la arena tras el salto de longuitud. | José Paz
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3/29 El juez muy atento a la mecánica y lanzamiento de la participante. | José Paz
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4/29 La joven atleta prepara el brazo para su lanzamiento de peso. | José Paz
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5/29 La joven salta y supera el listón. | José Paz
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6/29 Recorre con paso firme el tartán de la pista de Expourense. | José Paz
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7/29 El esfuerzo durante las pruebas del Campeonato Gallego sub-12 no faltó. | José Paz
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8/29 El deportista tiene tiempo de mirar a cámara durante su carrera. | José Paz
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9/29 Toma ventaja y amplía la distancia con su rival durante la carrera. | José Paz
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10/29 El cansancio comenzó a notarse en las caras de los jóvenes atletas. | José Paz
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11/29 Corre y toma impulso para realizar su salto de altura. | José Paz
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12/29 Completa el salto de altura superando el listón. | José Paz
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13/29 Se da la salida y los atletas pelean por la posición desde los primeros metros. | José Paz
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14/29 A toda velocidad recorren los sub-14 la pista de Expourense durante el Campeonato Gallego. | Martiño Pinal
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15/29 El apoyo de las familias se hizo presente en las gradas durante todo el fin de semana. | Martiño Pinal
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16/29 Toma lateral del salto de longuitud de un atleta sub-14 durante el domigo de Campeonato Gallego. | Martiño Pinal
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17/29 Toma gran altura para buscar una buena marca en salto de longuitud. | Martiño Pinal
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18/29 Con un potente salto la atleta vuela sobre el foso. | Martiño Pinal
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19/29 Últimos metros de una carrera muy igualada al sprint. | Martiño Pinal
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20/29 Los atletas se abrazan con deportividad tras su carrera. | Martiño Pinal
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21/29 Se preparan para competir y posan ante la cámara. | Martiño Pinal
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22/29 El apoyo de compañeros y familiares siempre estuvo ahí para los competidores. | Martiño Pinal
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23/29 Amigas fuera de la pista, rivales en ella. | Martiño Pinal
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24/29 El joven atleta gana su serie con autoridad durante el fin de semana. | Martiño Pinal
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25/29 El atleta arquea su cuerpo para superar el listón. | Martiño Pinal
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26/29 Preparadas, listas, a competir. | Martiño Pinal
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27/29 Foto de familia tras la intensa carrera. | Martiño Pinal
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28/29 Coloca con mimo los pesos antes de lanzarlos. | Martiño Pinal
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29/29 El atleta carga el brazo y prepara el lanzamiento de peso.

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