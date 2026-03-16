Galería | La cantera del atletismo gallego brilla y disfruta en Expourense
ATLETAS DEL FUTURO
Durante dos días la pista cubierta de Expourense disfrutó de un gran fin de semana de atletismo disfrutando con los sub-10,sub-12 y sub-14 durante el Campeonato Gallego de cada categoría
La cantera del atletismo gallego llenó la pista cubierta de Expourense de emoción, competición y futuro. El Campeonato Gallego de Atletismo en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 disfrutó de un gran fin de semana en Ourense.
El sábado fue turno para los sub-10 y sub-12 que dejaron el listón muy alto para los sub-14 que cerraron el domingo un gran fin de semana. La representación ourensana no faltó y obtuvo buenos resultados en todas las categorías.
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Toma impuslo para buscar la mejor marca ante los jueces.
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José Paz
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El joven atleta hace contacto visual con la arena tras el salto de longuitud.
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José Paz
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El juez muy atento a la mecánica y lanzamiento de la participante.
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José Paz
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La joven atleta prepara el brazo para su lanzamiento de peso.
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José Paz
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La joven salta y supera el listón.
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José Paz
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Recorre con paso firme el tartán de la pista de Expourense.
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José Paz
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El esfuerzo durante las pruebas del Campeonato Gallego sub-12 no faltó.
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José Paz
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El deportista tiene tiempo de mirar a cámara durante su carrera.
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José Paz
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Toma ventaja y amplía la distancia con su rival durante la carrera.
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José Paz
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El cansancio comenzó a notarse en las caras de los jóvenes atletas.
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José Paz
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Corre y toma impulso para realizar su salto de altura.
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José Paz
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Completa el salto de altura superando el listón.
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José Paz
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Se da la salida y los atletas pelean por la posición desde los primeros metros.
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José Paz
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A toda velocidad recorren los sub-14 la pista de Expourense durante el Campeonato Gallego.
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Martiño Pinal
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El apoyo de las familias se hizo presente en las gradas durante todo el fin de semana.
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Martiño Pinal
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Toma lateral del salto de longuitud de un atleta sub-14 durante el domigo de Campeonato Gallego.
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Martiño Pinal
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Toma gran altura para buscar una buena marca en salto de longuitud.
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Martiño Pinal
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Con un potente salto la atleta vuela sobre el foso.
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Martiño Pinal
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Últimos metros de una carrera muy igualada al sprint.
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Martiño Pinal
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Los atletas se abrazan con deportividad tras su carrera.
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Martiño Pinal
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Se preparan para competir y posan ante la cámara.
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Martiño Pinal
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El apoyo de compañeros y familiares siempre estuvo ahí para los competidores.
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Martiño Pinal
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Amigas fuera de la pista, rivales en ella.
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Martiño Pinal
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El joven atleta gana su serie con autoridad durante el fin de semana.
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Martiño Pinal
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El atleta arquea su cuerpo para superar el listón.
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Martiño Pinal
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Preparadas, listas, a competir.
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Martiño Pinal
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Foto de familia tras la intensa carrera.
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Martiño Pinal
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Coloca con mimo los pesos antes de lanzarlos.
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Martiño Pinal
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El atleta carga el brazo y prepara el lanzamiento de peso.