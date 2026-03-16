Galería | La cantera del atletismo gallego brilla y disfruta en Expourense

Durante dos días la pista cubierta de Expourense disfrutó de un gran fin de semana de atletismo disfrutando con los sub-10,sub-12 y sub-14 durante el Campeonato Gallego de cada categoría

La cantera del atletismo gallego llenó la pista cubierta de Expourense de emoción, competición y futuro. El Campeonato Gallego de Atletismo en las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 disfrutó de un gran fin de semana en Ourense.

El sábado fue turno para los sub-10 y sub-12 que dejaron el listón muy alto para los sub-14 que cerraron el domingo un gran fin de semana. La representación ourensana no faltó y obtuvo buenos resultados en todas las categorías.