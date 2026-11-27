El Jurado de los Premios +Deporte, ayer antes de la reunión en el Pazo de Canedo.

La fiesta anual del deporte ourensano está cada vez más cerca. El miércoles 16 de diciembre se desarrollará una nueva edición, la número 25, de la Gala +Deporte, evento con el que el suplemento de La Región reconoce a los mejores deportistas y equipos de la última temporada así como al centro escolar que más y mejor dinamiza la actividad físico-deportiva entre su alumnado.

Uno de los actos previos de esa gala del próximo mes se desarrolló ayer. El jurado de los Premios +Deporte realizó una sesión de trabajo en el Pazo de Canedo para la elección de los finalistas en cada categoría.

Precisamente aquí está una de las novedades de esta edición tan especial, en la que la Gala +Deporte La Región alcanzará sus bodas de plata. Surge una nueva categoría, la de mejor juez o árbitro. Las demás, las habituales, con premios individuales para los mejores deportistas, tanto masculinos como femeninos, en los grupos de edad absoluto, promesa y veterano, así como el que reconoce al deporte para personas con discapacidad.

Otra de las novedades, en el jurado, con tres caras nuevas: Zulema González González, árbitra de fútbol de la Liga F y árbitra internacional FIFA; Helena Miguélez Saínza, profesora de Educación Física y directora de la escuela del Ourense Atletismo; y Alba Rodríguez Fernández, jugadora de fútbol gaélico del Club Gaels e internacional con la selección gallega.

A partir de aquí, el jurado procederá a una nueva votación, pero ya solo con los finalistas de la que saldrán las y los ganadores de los XXV Premios +Deporte.

Una gran fiesta

Un amplio equipo de profesionales de La Región ya trabaja ultimando los detalles de lo que será la gran fiesta del 16 de diciembre. Así, la Gala +Deporte ya tiene presentadores: David Amor, Natalia Yáñez y Terio Carrera. Las exhibiciones serán tarea para clásicos como el Club Ximnasia Pavillón, el Club Ximnasia Burgas y la Escuela Dinamic. La fiesta podrá seguirse en directo por Telemiño y en “streaming” a través de www.laregion.es. La asistencia a la fiesta es exclusiva mediante invitación, que podrá solicitarse a través del QR que se publicará próximamente en La Región.