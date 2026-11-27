DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Servir aos demais
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“E o que queira entre vós ser o primeiro, será o voso servo; así como o Fillo do Home non veu para ser servido, senón para servir e para dar a súa vida en rescate por moitos.”
(Mateo 20: 27-28)
O ser humano adoita medir o valor en función do poder e o control sobre os demais. Diversas investigacións psicolóxicas confirman que o impulso de dominio busca subordinar ou destacar mediante a xerarquía.
A nai dos apóstolos Xacobe e Xoán atreveuse a pedirlle a Xesús que eles se sentasen ao seu lado no futuro reino. O Mestre aproveita esta situación para ensinar e finalizar con estas palabras que rompen os paradigmas de gran parte da nosa sociedade. Fronte á ambición de poder personalizado, convídanos a transformar o liderado en servizo abnegado e a dedicarnos a levantar a quen nos rodea. El fíxoo ata o punto de sacrificar a súa vida para salvar a todos aqueles que se arrepinten e cren no seu evanxeo.
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