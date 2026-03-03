Galería | Campeonato autonómico de Vóley Playa: sénior y cadetes se repartieron Oira

Las cadetes ourensanas, concentradas y comentando los últimos detalles antes de poner la bola en juego para disputar uno de los puntos.

Las más jóvenes disputaron el Gallego, con éxito local, mientras las mayores del Ourense Volei Praia jugaron la Liga Nacional

El complejo deportivo de Oira fue testigo de una destacada actuación del Club Ourense Volei Praia en el Campeonato Gallego Cadete (sub-17) de voley playa, tanto en categoría masculina como femenina.

En la competición masculina, el club ourensano "arrasó" con el podio, barriendo de los cuatro primeros puestos a cualquier jugador que no vistiese de azul. Los jugadores de otros equipos no tuvieron oportunidad y el COVP terminó ocupando los cuatro primeros puestos y dejando fuera de las medallas a los equipos de Volei Praia Vigo.

Los campeones fueron Rodrigo Gómez del Valle y Lois Pérez, seguidos por Manuel y Mateo González. Elio Estévez y Samuel Domínguez terceros, y Gael Vilarchao junto a Álex Rodríguez cuartos.

En la categoría femenina, el torneo fue igualmente competido, aunque esta vez la victoria en la final se la llevó el Club Volei Praia Lóstrego, (A Coruña). La pareja formada por Alba Vidal y Celia Sánchez derrotó en la final a las locales Fran González y Alba Carballo, que no tuvieron su mejor actuación. Completaron el podio Juncal Abelleira y Ximena Landeira (CVP Lóstrego), mientras que Violeta García de Buciños y Carla Rodríguez (Ourense Volei Praia) fueros cuartas.

Y, al día siguiente, el escenario se trasladó a la jornada de la Liga Nacional en categoría femenina, donde el Ourense Vóley Praia recibió en casa a las experimentadas jugadoras del Pizarra Voleibol de Málaga. Siete encuentros que ofrecieron un valioso aprendizaje para las jóvenes del Ourense.

Aunque el resultado fue favorable a las jugadoras malagueñas, experimentadas en la élite, las ourensanas mostraron un notable progreso.