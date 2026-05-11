Galería | A Carballleira disfruta de una gran jornada la Liga Gallega Freestyle de patinaje, en imágenes
Galería | A Carballleira disfruta de una gran jornada la Liga Gallega Freestyle de patinaje, en imágenes | José Paz

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La Liga Gallega de Freestyle de patinaje celebró su tercera jornada en A Carballeira. Los clubes ourensanos destacaron una jornada más

La Región
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Publicado: 11 may 2026 - 16:30 Actualizado: 11 may 2026 - 18:57

El patinaje sigue conquistando la provincia de Ourense cada fin de semana. Esta vez fue A Carballeira quien acogió una jornada de la Liga Gallega Freestyle de patinaje. Decenas de participantes se dieron cita para una jornada más.

Velocidad y competición estuvieron presentes en una gran jornada, la tercera de esta liga, donde los clubes ourensanos volvieron a destacar durante el fin de semana.

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