Nucleares de entrada sí

El título es una analogía de otro que se hizo famoso en los años ochenta del siglo pasado: “OTAN de entrada NO” que tras un referéndum se convirtió en si. Al decidir la UE que las nucleares no estaban en el “Plan verde”, es decir no eran ecológicas o buenas para el planeta, consiguió que varios países, el más significativo Alemania, cerraran todas las centrales nucleares. La guerra ruso-ucraniana hizo que muchos países tuvieran que recurrir a otras fuentes de energía, el gas que se utilizaba no era suficiente, y apareció en la UE el carbón. Recordemos que el cierre por razones ecológicas no encaja con la realidad, es una acción más sobre las energías impulsadas por la UE. Con el tiempo y la crisis energética la UE declaró verde a la energía nuclear. España no lo tuvo ni lo tiene en cuenta. De hecho, hay un cierre escalonado de las centrales nucleares en España que comenzará en 2027 y finalizará en 2035: Así en 2027-2028 se cierran las centrales nucleares de Almaraz (I y II). Continuarán: 2030: Cierre de Ascó I y Cofrentes, 2032: Cierre de Ascó II, 2035: Cierre de Vandellós II y Trillo. Recordemos que la central de Santa María de Garoña se empezó a desmantelar en 2023.

Japón hasta ahora por lo sucedido en Fukushima que provocó el cierre de todas las centrales en 2011, inició un lento regreso a la energía nuclear. En febrero de 2026 también ha puesto en funcionamiento la mayor central nuclear que tiene (Kashiwazaki-Kariwa). Lo mismo Alemania y Bélgica dicen Nucleares si, por favor. El desarrollo de las centrales nucleares sigue, los grandes países continúan aumentado las nucleares, y una gran parte desarrollo es de nuestro vecino Francia que la utilizan y con peso en su mix energético. España al borde del colapso energético, según todos los indicios e informes, sigue negándose, continúa con su plan de desmantelamiento.

Todo cuando en todos los países se incrementa el mix energético con centrales nucleares. Sólo unos ejemplos: EEUU 93, Francia 56 (nos venden de energía), China 55 y más en construcción, Rusia 37, Japón 12 y sin miedo a seguir incrementando, India 19. Vemos claramente que donde se necesita energía para consumo, doméstico, industrial, agrícola … no dudan en utilizar esta energía como apoyo, sólo se detiene para revisión y mantenimiento, y se adapta a las necesidades de la demanda para el consumo.