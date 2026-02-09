FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN
Galería | Los máster del atletismo gallego disfrutan en Expourense con la Copa
Los mejores atletas en la categoría máster se dieron cita en Expourense para disfrutar de la la Copa Máster y el Campeonato de Atletismo. Los participantes se dejaron todo sobre la pista ourensana donde pudieron verse a los mejores.
Todos disfrutaron de una gran jornada de deporte, demostrando que el atletismo está muy presente en Ourense.
