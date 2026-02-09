BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite
Intenso duelo en la marcha masculina.
Intenso duelo en la marcha masculina. | Miguel Ángel

Galería | Los máster del atletismo gallego disfrutan en Expourense con la Copa

FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN

Expourense acogió el pasado fin de semana la fiesta del atletismo máster gallego con la celebración de la Copa y el Campeonato Gallego.

Los mejores atletas en la categoría máster se dieron cita en Expourense para disfrutar de la la Copa Máster y el Campeonato de Atletismo. Los participantes se dejaron todo sobre la pista ourensana donde pudieron verse a los mejores.

Todos disfrutaron de una gran jornada de deporte, demostrando que el atletismo está muy presente en Ourense.

1/7 Ejecuta su salto de longuitud ante la mirada de jueces y rivales. | Miguel Ángel
2/7 El atleta de Adas Cupa completa su salto. | Miguel Ángel
3/7 La marcha se hizo presente en Expourense. | Miguel Ángel
4/7 Julián y Miguel; amigos y compañeros antes de competir. | Miguel Ángel
5/7 Paco Bao, un fijo en estas citas, acompañado por José. | Miguel Ángel
6/7 Javier, Uxia, Mónica y Leo, una familia unida por el atletismo. | Miguel Ángel
7/7 Raquel, Tete, María y Sole; amigas fuera de la pista, rivales dentro. | Miguel Ángel

