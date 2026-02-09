BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal

Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España

STICK EN MANO

El Barrocás finalizó sexto en un campeonato masculino dominado por el equipo de la Complutense. Esta semana será el turno del campeonato femenino

El hockey sala sigue dejando grandes fines de semana en Ourense. Esta vez el turno fue para el Campeonato de hockey sala de España masculino que tuvo al Anexo de Os Remedios como centro neurálgico de la competición.

El Club Hockey Barrocás, quien fungió de anfitrión, finalizó en sexta posición de un cartel que incluyó a los ocho mejores equipos nacionales. La final estuvo dominada por los equipos madrileño siendo el primer puesto para la Complutense.

Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
1/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Miguel Ángel
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
2/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Miguel Ángel
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
3/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Miguel Ángel
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
4/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Miguel Ángel
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
5/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Miguel Ángel
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
6/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
7/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
8/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
9/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
10/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
11/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
12/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
13/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
14/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
15/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
16/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
17/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
18/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal
Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
19/19 Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España | Óscar Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats