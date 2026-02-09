Galería | El mejor hockey sala masculino disfruta en Ourense del Campeonato de España
El Barrocás finalizó sexto en un campeonato masculino dominado por el equipo de la Complutense. Esta semana será el turno del campeonato femenino
El hockey sala sigue dejando grandes fines de semana en Ourense. Esta vez el turno fue para el Campeonato de hockey sala de España masculino que tuvo al Anexo de Os Remedios como centro neurálgico de la competición.
El Club Hockey Barrocás, quien fungió de anfitrión, finalizó en sexta posición de un cartel que incluyó a los ocho mejores equipos nacionales. La final estuvo dominada por los equipos madrileño siendo el primer puesto para la Complutense.
