Galería | El Ourense Atletismo domina la liga en casa | Xesús Fariñas

El equipo local ganó con solvencia la jornada disputada en Monterrei y avanza hacia el ascenso

El equipo femenino del Ourense Atletismo fue el anfitrión y el ganador, indiscutible, de la primera jornada del Campeonato de España de Primera División. En las pistas Josefina Salgado, en Monterrei, las locales sumaron 208 puntos y avanzan a la siguiente jornada como campeonas y a la espera de conocer a sus rivales.

Icia Ares (5K marcha), Andrea Reija (100 vallas), Alba Martínez (triple salto), Manuela Blanco (pértiga), Andrea Purica (100 metros lisos), Sabela Castelo (3.000 metros), Yiset Jiménez (jabalina) y el relevo del 4x100 fueron las victorias locales de una jornada en la que el Ourense Atletismo acabó superando con solvenvia a la Sociedad Gimnástica de Pontevedra (186 puntos).

Los distintos equipos se cita ahora en una segunda jornada, de la que saldrán los clubes que finalmente compitan por el ascenso a la máxima categoría del atletismo nacional. Una jornada que se disputará a mediados del próximo mes de mayo, en una sede todavía por confirmar, y en la que el Ourense Atletismo, como campeón, se medirá a un segundo, un tercero y un cuarto clasificado.

También te puede interesar

