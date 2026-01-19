Galería | Ourense disfruta con lo mejor del atletismo gallego
COPA GALLEGA DE CLUBES
La Copa Gallega de Clubes Absoluta de atletismo reunió en Expourense a los mejores atletas de Galicia
El atletismo volvió a ser protagonista un fin de semana más en Ourense. Los mejores atletas y clubes de Galicia se reunieron en Ourense para disputar la Copa Gallega Absoluta de Clubes de atletismo.
El evento se celebró en Expourense y el equipo femenino del Ourense Atletismo defendía título logrado la temporada anterior y lo revalidó con un gran actuación logrando 89 puntos separándose del S.G Pontevedra y el Atlético Femenino Celta.
Fue una jornada de grandes momentos y emoción en Ourense.
Los jueces revisan todos los detalles de la pista de Expourense.
Xesús Fariñas
El salto de vallas dejo grandes momentos en esta Copa Gallega de Clubes.
Xesús Fariñas
Las vallas vivieron carreras de gran igualdad.
Xesús Fariñas
Una integrante del Ourense Atletismo concentrada antes de su participación.
Xesús Fariñas
El grupo de atletas avanza junto sobre la pista de Expourense.
Xesús Fariñas
Los últimos metros, el momento en donde las atletas aceleran para llevarse la victoria.
Xesús Fariñas
Caras de concentración en la carrera y su estrategia.
Xesús Fariñas
Se impulsa con la pértiga para superar la marca.
Xesús Fariñas
Arranca la carrera.
Xesús Fariñas
Los atletas pelean por la posición durante la carrera.
Xesús Fariñas
Un último sprint para cerrar la carrera con emoción.
Xesús Fariñas
Listo y preparado en su carril para comenzar la carrera.
Xesús Fariñas
Los velocistas no faltaron a su cita en la Copa Gallega de Clubes Absoluta.
Xesús Fariñas
La atleta del Ourense Atletismo realiza su salto de longuitud con potencia.
Xesús Fariñas
Cae al foso tras realizar su salto.
Xesús Fariñas
Comienza su rutina para completar su ejercicio.
Xesús Fariñas
Corre concentrado cargando la pértiga antes del salto.
Xesús Fariñas
La lanzadora de peso ejecuta su rutina.
Xesús Fariñas
El Ourense Atletismo contó con elementos en el lanzamiento de peso.
Xesús Fariñas
El entrenador imparte correcciones, los atletas atienden.
Xesús Fariñas