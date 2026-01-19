Galería | Ourense disfruta con lo mejor del atletismo gallego

ÚLTIMA HORA
COPA GALLEGA DE CLUBES

La Copa Gallega de Clubes Absoluta de atletismo reunió en Expourense a los mejores atletas de Galicia

El atletismo volvió a ser protagonista un fin de semana más en Ourense. Los mejores atletas y clubes de Galicia se reunieron en Ourense para disputar la Copa Gallega Absoluta de Clubes de atletismo.

El evento se celebró en Expourense y el equipo femenino del Ourense Atletismo defendía título logrado la temporada anterior y lo revalidó con un gran actuación logrando 89 puntos separándose del S.G Pontevedra y el Atlético Femenino Celta.

Fue una jornada de grandes momentos y emoción en Ourense.

1/20 Los jueces revisan todos los detalles de la pista de Expourense. | Xesús Fariñas
2/20 El salto de vallas dejo grandes momentos en esta Copa Gallega de Clubes. | Xesús Fariñas
3/20 Las vallas vivieron carreras de gran igualdad. | Xesús Fariñas
4/20 Una integrante del Ourense Atletismo concentrada antes de su participación. | Xesús Fariñas
5/20 El grupo de atletas avanza junto sobre la pista de Expourense. | Xesús Fariñas
6/20 Los últimos metros, el momento en donde las atletas aceleran para llevarse la victoria. | Xesús Fariñas
7/20 Caras de concentración en la carrera y su estrategia. | Xesús Fariñas
8/20 Se impulsa con la pértiga para superar la marca. | Xesús Fariñas
9/20 Arranca la carrera. | Xesús Fariñas
10/20 Los atletas pelean por la posición durante la carrera. | Xesús Fariñas
11/20 Un último sprint para cerrar la carrera con emoción. | Xesús Fariñas
12/20 Listo y preparado en su carril para comenzar la carrera. | Xesús Fariñas
13/20 Los velocistas no faltaron a su cita en la Copa Gallega de Clubes Absoluta. | Xesús Fariñas
14/20 La atleta del Ourense Atletismo realiza su salto de longuitud con potencia. | Xesús Fariñas
15/20 Cae al foso tras realizar su salto. | Xesús Fariñas
16/20 Comienza su rutina para completar su ejercicio. | Xesús Fariñas
17/20 Corre concentrado cargando la pértiga antes del salto. | Xesús Fariñas
18/20 La lanzadora de peso ejecuta su rutina. | Xesús Fariñas
19/20 El Ourense Atletismo contó con elementos en el lanzamiento de peso. | Xesús Fariñas
20/20 El entrenador imparte correcciones, los atletas atienden. | Xesús Fariñas

