Galería | Ourense disfruta con lo mejor del atletismo gallego

Supera el listón durante la Copa Gallega de Clubes Absoluta de Atletismo.

La Copa Gallega de Clubes Absoluta de atletismo reunió en Expourense a los mejores atletas de Galicia

El atletismo volvió a ser protagonista un fin de semana más en Ourense. Los mejores atletas y clubes de Galicia se reunieron en Ourense para disputar la Copa Gallega Absoluta de Clubes de atletismo.

El evento se celebró en Expourense y el equipo femenino del Ourense Atletismo defendía título logrado la temporada anterior y lo revalidó con un gran actuación logrando 89 puntos separándose del S.G Pontevedra y el Atlético Femenino Celta.

Fue una jornada de grandes momentos y emoción en Ourense.