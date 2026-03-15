Galería | A Valenzá se tiñe de rosa con la III Carreira pola Igualdade
DEPORTE EN BARBADÁS
Más de 400 personas se dieron cita en A Valenzá para disfrutar de la III Carreira pola Igualdade de Barbadás. Un evento que combinó deporte y diversión a lo largo de los cinco kilómetros de recorrido
Las calles de A Valenzá se tiñeron de rosa este domingo con la celebración de la III Carreira pola Igualdade donde participaron más de 400 personas, consolidando esta cita como una de las marcadas en el calendario de los aficionados de las carreras populares.
Antes de arrancar a recorrer las calles de A Valenzá los y las participantes estiraron y bailaron para entrar en calor, generar un ambiente de fiesta y disfrutar de una gran carrera. La prueba, que comenzó a las 11:00 horas desde la Glorieta da Familia, busca visibilizar la perspectiva de género en el deporte y fomentar la conciencia sobre la igualdad y la lucha contra la violencia.
Los más de 400 participantes dejaron todo en los 5 kilómetros de recorrido de esta prueba. Además, se llevó a cabo un recorrido de 200 metros en modalidad inclusiva garantizando la participación de todas las edades y capacidades.
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Un numeroso grupo representando al Castro Trail presente y posa ante la cámara antes de la carrera.
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Xesús Fariñas
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Familias al completo se dieron cita en A Valenzá para la III Carreira pola Igualdade.
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La III Carreira pola Igualdade permitió disfrutar de una mañana de deportes y amistad.
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Limiaactiva no faltó a su cita con la III Carreira pola Igualdade.
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Las mascotas también estuvieron presente en los minutos previos al arranque de la carrera.
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La III Carreira pola Igualdade, un plan para disfrutar en familia.
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La III Carreira pola Igualdade, un espacio de igualdad e inclusión.
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Los asistentes aprovecharon los minutos previos a la carrera para tomar una foto de recuerdo.
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No solo hubo espacio para corredores, las bicicletas también rodaron por A Valenzá por la igualdad.
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Xesús Fariñas
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El Roller Ourense no faltó y rodó por la igualdad en A Valenzá.
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El selfie de una madre e hija antes de comenzar a correr.
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Uno de los participantes recoge su dorsal a su llegada a la Glorieta da Familia.
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Antes de comenzar hay que estirar y en A Valenzá lo hacen al ritmo de la música.
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Desde el calentamiento el ambiente en la III Carreira pola Igualdade era de alegría y diversión.
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Todas las edades y capacidades participaron en la III Carreira pola Igualdade.
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Caras de diversión entre los asistentes a la III Carreira pola Igualdade.
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El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; el tenente alcalde y concelleiro de Igualdade, Daniel Rey, ySilvia Arce, referente del deporte feminino en Barbadás, dirigen unas palabras a los asistentes.
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Las autoridades comparten unas palabras antes del inicio de la carrera con los participantes.
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Da comienzo una edición más de la Carreira pola Igualdade en Barbadás.
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Adultos y niños compartieron recorrido durante la III Carreira pola Igualdade.
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Xesús Fariñas