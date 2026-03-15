Galería | A Valenzá se tiñe de rosa con la III Carreira pola Igualdade

Más de 400 personas se dieron cita en A Valenzá para disfrutar de la III Carreira pola Igualdade de Barbadás. Un evento que combinó deporte y diversión a lo largo de los cinco kilómetros de recorrido

Las calles de A Valenzá se tiñeron de rosa este domingo con la celebración de la III Carreira pola Igualdade donde participaron más de 400 personas, consolidando esta cita como una de las marcadas en el calendario de los aficionados de las carreras populares.

Antes de arrancar a recorrer las calles de A Valenzá los y las participantes estiraron y bailaron para entrar en calor, generar un ambiente de fiesta y disfrutar de una gran carrera. La prueba, que comenzó a las 11:00 horas desde la Glorieta da Familia, busca visibilizar la perspectiva de género en el deporte y fomentar la conciencia sobre la igualdad y la lucha contra la violencia.

Los más de 400 participantes dejaron todo en los 5 kilómetros de recorrido de esta prueba. Además, se llevó a cabo un recorrido de 200 metros en modalidad inclusiva garantizando la participación de todas las edades y capacidades.