Galería | A toda zapatilla por O Carballiño durante la II Carreira do Pulpo

La multitudinaria salida de la II Carreira do Pulpo en el Templo da Veracruz.

Albino Fernández y Yolanda Souto se impusieron en la prueba de 10 kilómetros de la segunda edición de la Carreira do Pulpo

El Templo da Veracruz (O Carballiño) acogió la salida de la segunda edición de la Carreira do Pulpo (organizada por el Concello do Carballiño), una competición, cuyas inscripciones fueron gratuitas y que contó con dos recorridos para adultos, de 5 y 10 kilómetros, además de una carrera infantil de 2 kilómetros.

En cuanto a los resultados, en la categoría reina (10 kilómetros), se impuso Albino Fernández, mientras que Víctor Sixto Costoya y Saturnino González completaron el podio. En la modalidad femenina, la victoria recayó en Yolanda Souto, siendo segunda, Jennifer Barrosa y tercera, Julia Alonso.

En la prueba de 5 kilómetros, Sergio Núñez fue primero, mientras que Álvaro Suárez fue segundo y Darío Vázquez, tercero. En la modalidad femenina, triunfo para Saleta Pérez, segunda posición para Itzi Muñoz y tercera para Celia Adrián.

Carrera infantil

Para los más pequeños se dispuso de una carrera infantil de dos kilómetros, donde se impuso Enzo Casero. Lionel Martín y André Valencia completaron el podio al quedar segundo y tercero, respectivamente.

Tras la competición, los participantes que así lo quisieran pudieron disfrutar de actividades acuáticas en la Piscina Municipal.